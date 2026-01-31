AMANDO

Lembra dela? Aos 63 anos, Solange Frazão engata novo romance com empresário e piloto

Primeira musa fitness do Brasil, ela estava solteira há 6 anos

Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12:37

Solange Frazão Crédito: Reprodução

Solange Frazão está vivendo um novo capítulo na vida amorosa. Aos 63 anos, a apresentadora e influenciadora, considerada a primeira musa fitness do Brasil, engatou um namoro com o empresário paulista Adhemar Cabral, de 60, após passar seis anos solteira.

O relacionamento começou há poucos meses e, desde então, o casal tem optado pela discrição. As aparições juntos nas redes sociais são raras, e os dois evitam expor detalhes da relação publicamente.

Adhemar Cabral é empresário, piloto de automobilismo e também designer automotivo. Apaixonado pelo universo dos carros, ele se tornou um dos nomes mais requisitados do país na área. Entre seus trabalhos mais conhecidos está a criação de uma réplica do Batmóvel, adquirida por R$ 8,3 milhões pelo jogador Neymar.

Com trajetória marcada pela televisão e pelo universo fitness, Solange Frazão ganhou projeção nacional a partir da década de 1990. Ex-miss São Paulo, capa da revista Playboy e apresentadora de programas voltados ao bem-estar, ela também é mãe de três filhos. A influenciadora foi casada anteriormente com o ator Humberto Martins.