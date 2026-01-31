Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lembra dela? Aos 63 anos, Solange Frazão engata novo romance com empresário e piloto

Primeira musa fitness do Brasil, ela estava solteira há 6 anos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12:37

Solange Frazão
Solange Frazão Crédito: Reprodução

Solange Frazão está vivendo um novo capítulo na vida amorosa. Aos 63 anos, a apresentadora e influenciadora, considerada a primeira musa fitness do Brasil, engatou um namoro com o empresário paulista Adhemar Cabral, de 60, após passar seis anos solteira.

O relacionamento começou há poucos meses e, desde então, o casal tem optado pela discrição. As aparições juntos nas redes sociais são raras, e os dois evitam expor detalhes da relação publicamente.

Solange Frazão

Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
Solange Frazão por Reprodução
1 de 17
Solange Frazão por Reprodução

Adhemar Cabral é empresário, piloto de automobilismo e também designer automotivo. Apaixonado pelo universo dos carros, ele se tornou um dos nomes mais requisitados do país na área. Entre seus trabalhos mais conhecidos está a criação de uma réplica do Batmóvel, adquirida por R$ 8,3 milhões pelo jogador Neymar.

Com trajetória marcada pela televisão e pelo universo fitness, Solange Frazão ganhou projeção nacional a partir da década de 1990. Ex-miss São Paulo, capa da revista Playboy e apresentadora de programas voltados ao bem-estar, ela também é mãe de três filhos. A influenciadora foi casada anteriormente com o ator Humberto Martins.

Leia mais

Imagem - Ator, surfista e 29 anos mais novo: marido de Maria Padilha arranca suspiros ao posar sem camisa

Ator, surfista e 29 anos mais novo: marido de Maria Padilha arranca suspiros ao posar sem camisa

Imagem - Suzane von Richthofen leva carro de R$ 120 mil da casa do tio morto; herança é de R$ 5 milhões

Suzane von Richthofen leva carro de R$ 120 mil da casa do tio morto; herança é de R$ 5 milhões

Imagem - Lembra dela? Ex-vice-campeã do BBB perde quase 40kg e surpreende ao posar de biquíni

Lembra dela? Ex-vice-campeã do BBB perde quase 40kg e surpreende ao posar de biquíni

Agora, longe dos holofotes excessivos e apostando em uma fase mais reservada, Solange vive um romance que marca o fim de um longo período dedicada à vida pessoal e à família.

Tags:

Solange Frazão

Mais recentes

Imagem - Virada poderosa: 3 signos veem finalmente as portas profissionais se abrirem neste sábado (31 de janeiro)

Virada poderosa: 3 signos veem finalmente as portas profissionais se abrirem neste sábado (31 de janeiro)
Imagem - João Raul dá um fora em Naiane e deixa patricinha sem chão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (31 de janeiro)

João Raul dá um fora em Naiane e deixa patricinha sem chão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (31 de janeiro)
Imagem - Depois de um começo de ano difícil, fevereiro traz alívio e leveza para 3 signos

Depois de um começo de ano difícil, fevereiro traz alívio e leveza para 3 signos

MAIS LIDAS

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
01

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - Suzane von Richthofen leva carro de R$ 120 mil da casa do tio morto; herança é de R$ 5 milhões
02

Suzane von Richthofen leva carro de R$ 120 mil da casa do tio morto; herança é de R$ 5 milhões

Imagem - De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem
03

De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem

Imagem - História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido
04

História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido