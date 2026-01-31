SELFIE

Ator, surfista e 29 anos mais novo: marido de Maria Padilha arranca suspiros ao posar sem camisa

Brenno Meneghel compartilhou selfie no espelho e arrancou elogios dos seguidores no Instagram

Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12:02

Brenno Meneghel e Maria Padilha são casados Crédito: Reprodução

O ator e surfista Brenno Meneghel, marido da atriz Maria Padilha, chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma selfie sem camisa no espelho do banheiro. O registro, apelidado de “biscoito” pelos seguidores, rapidamente virou assunto entre fãs do casal.

Dono de mais de 100 mil seguidores no Instagram, Brenno costuma se apresentar como alguém “forjado no esporte, lapidado no palco e estruturado na engenharia”. No clique recente, porém, foi o lado galã que acabou roubando a cena, com uma selfie descontraída que rendeu comentários e curtidas.

Aos 36 anos, Brenno é casado com Maria Padilha, de 65, e os dois estão juntos desde 2014. O relacionamento é marcado por declarações públicas de carinho. No último aniversário da atriz, em maio de 2025, ele se declarou ao chamar a mulher de “minha metade”.

Além de ator, Brenno tem trajetória ligada ao teatro musical e estudou no Tablado e na Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, também passou a viajar pelo país como apresentador do seminário Vivendo a Superdotação, voltado ao desenvolvimento pessoal.