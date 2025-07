COLUNA DO MARROM

Fafá de Belém vai receber título de cidadã soteropolitana

O evento acontece dia 21 de agosto

Osmar Marrom Martins

Publicado em 17 de julho de 2025 às 05:00

Fafá de Belém Crédito: Divulgação

A paraense Fafá de Belém vai receber o título de cidadã soteropolitana. O evento acontece dia 21 de agosto, a partir das 18h. Mais do que justo. Afinal, Maria de Fátima Palha de Figueiredo começou sua carreira na Bahia. Foi pelas mãos do produtor e amigo Roberto Santanna que ela estourou nacionalmente com a música Filhos da Bahia, de Walter Queiroz. Além disso, sempre que se apresenta em Salvador, ela atrai um grande público. Amigos de Fafá prometem comparecer na Câmara para prestigiar a artista que teve papel fundamental na Campanha das Diretas Já, nos anos 1980. >

Samba da Benção no Pier São Joaquim >

A 2ª edição do Samba da Benção acontece no sábado (dia 2), a partir das 16h, no Píer São Joaquim, reunindo nomes consagrados e revelações do samba da Bahia. A festa promete um show completo da banda Samba Trator, mais as presenças de Eduardinho Fora da Mídia, Noelson do Cavaco e o grupo Mais Que Marra. Para os amantes do samba, uma boa programação.>

Durval Lelys anuncia volta da Trivela >

Durval Lelys Crédito: Saulo Kainuma

Como a Coluna tinha noticiado anteriormente, o cantor e compositor Durval Lelys anunciou oficialmente o retorno da Trivela do Asa, evento que marcou época para fãs da banda Asa de Águia e arrastou multidões pelo Brasil inteiro. A Trivela promete passar pelas principais cidades do país e já tem confirmado dois locais: Natal (RN), no dia 13 de setembro, e Rio de Janeiro (RJ), em 18 de outubro. Era um sonho que tinha em mente e hoje pude realizar. Espero retribuir esse carinho e reviver esses grandes momentos que tivemos, criando novas memórias e levando muita alegria e folia a todos”, comemorou Durval Lelys. Só para lembrar, na próxima semana ele estará se apresentando no Fortal, a micareta de Fortaleza. >

Candeal recebe evento de Música e Negócios em agosto>

Palestrantes Crédito: Divulgação

O 1º Encontro de Música e Negócios SINC – Som + Inovação + Negócio + Conexão, acontece nos dias 6, 7, 8 de agosto, no Guetho Square e na sede da Pracatum – Escola de Música e Tecnologias. O seminário reunirá artistas, produtores, empreendedores para dialogar sobre inovação, sustentabilidade e economia criativa. Durante três dias, as oficinas, workshops e mesas de debate reunirão especialistas do setor musical e cultural. Entre os participantes, estão confirmados a carioca Marina Mattoso, especialista no mercado digital, que vai falar sobre gestão de carreiras e as estratégias para crescer a audiência digital; e o produtor e engenheiro de Áudio Criativo, o carioca Juan, o Mago, que vai conversar sobre os impactos da IA na composição e produção musical. Anita Carvalho, do RJ, vem falar sobre viabilização de uma carreira no atual contexto tecnológico, e Bruno Monteiro, secretário de Cultura da Bahia, que vai contar sobre os compromissos de sua pasta.>

Tum Tum Tum>

1 A Vaquejada de Serrinha anuncia a dupla Iguinho e Lulinha na grade de atrações. As apresentações acontecerão nos dias 5 e 6 de setembro, no Parque de Vaquejada Maria do Carmo, e vão reunir grandes nomes do cenário musical, como Wesley Safadão, Rey Vaqueiro, a banda Toque Dez, Léo Santana, Belo, Unha Pintada e Natanzinho Lima.>

2 Amanhã, o cantor e compositor Pablo apresenta a segunda parte do projeto Bodega do Pablo, disponibilizando nas plataformas digitais mais um capítulo deste audiovisual. Desta vez, o destaque é a música Agora Somos Ex, parceria com o cantor Nenho. O projeto foi gravado em Salvador, em janeiro deste ano.>