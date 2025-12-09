NOVA CASA?

Ticiane Pinheiro vai para a Globo? Apresentadora deixou a Record após 20 anos

Saída da profissional da emissora foi confirmada nesta terça-feira (9)

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:46

Ticiane Pinheiro Crédito: Lucas Mennezes/Reprodução/Instagram

A saída de Ticiane Pinheiro da TV Record foi anunciada nesta terça-feira (9). A apresentadora estava na emissora há 20 anos, desde 2005, e atualmente comandava o "Hoje em Dia". Mas decidiu não renovar seu contrato e está deixando a TV de Edir Macedo. O fim da passagem da profissional pela empresa deixa uma dúvida: ela vai para a Globo?

As primeiras especulações começaram quando o marido de Ticiane, César Tralli, foi anunciado como o novo âncora do Jornal Nacional, da TV Globo. O jornalista passou a ficar a maior parte da semana no Rio de Janeiro, enquanto Ticiane e a filha do casal, Manuella, permaneceram em São Paulo.

No dia 1º de dezembro, a participação de Ticiane Pinheiro na tradicional vinheta de fim de ano da Globo chamou a atenção. Ela ganhou destaque no clipe e apareceu tomando café da manhã com o marido, César Tralli, e as filhas, Rafaella e Manuella.

A apresentadora também comentou sobre uma possível mudança definitiva para o Rio de Janeiro com o marido, e admitiu que a distância tem pesado, principalmente para a filha caçula, que tem 6 anos. "A gente conversa muito sobre morar no Rio de Janeiro. Manuella ama a escola em São Paulo, tem a rotina dela, mas sofre muito de saudade e quer ter o pai por perto. Ela é muito pequena para ficar tanto tempo longe", contou, em conversa com a revista Quem.

A apresentadora, que também é mãe de Rafa Justus, de 16 anos, fruto do antigo relacionamento com Roberto Justus, confessou que não imaginava que a separação física fosse ser tão difícil. "A princípio, a gente achava, 'vai ser tranquilo porque eles vão se ver no final de semana', mas depois a gente vai percebendo que não é tão tranquilo passar só o final de semana junto. A gente sente muita saudade. Somos muito unidos".

Ela ainda confessou que deve ir para a capital fluminense no ano que vem. "Estou me preparando ainda para mudar. Todo mundo quer estar junto, mas ainda estou vendo a questão com o meu trabalho e das escolas das meninas. Elas completam o ano escolar em julho por ser escola americana", disse.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, Ticiane é um nome que interessa ao GNT, canal feminino da Globo, para um formato novo. No entanto, ainda não houve abertura de negociações ou qualquer proposta. Já internautas especulam, nas redes sociais, uma possível ida para o "Domingão com Huck" ou o "É de Casa".

Meu palpite é que o destino de Ticiane Pinheiro na Globo será a bancada do Domingão ou o É de Casa. — Fernando Oliveira (@fefito) December 9, 2025

Ticiane Pinheiro deve ir pra Globo fazer algo ali ou aqui e também ficar escondida no GNT. pic.twitter.com/DEG5T8MM2H — Leandro (@Leandru_) December 9, 2025

Em CHOQUE que a Ticiane Pinheiro saiu da Record, e eles anunciaram e tudo. Vai pra Globo mesmo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/zZPjKxmf0t — thiago (@httpsrealitys) December 9, 2025

Espero que a Globo não demore muito pra anunciar Ticiane Pinheiro como contratada — Sixty-seven ⑆ (@itsubmersivel) December 9, 2025

A Globo anunciando Ticiane Pinheiro como a nova integrante do #ÉDeCasa, em 3,2,1.... https://t.co/c040NgL5Sz — Luccas Oliveira (@LuccasO2601) December 9, 2025