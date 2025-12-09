Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ticiane Pinheiro vai para a Globo? Apresentadora deixou a Record após 20 anos

Saída da profissional da emissora foi confirmada nesta terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:46

Ticiane Pinheiro
Ticiane Pinheiro Crédito: Lucas Mennezes/Reprodução/Instagram

saída de Ticiane Pinheiro da TV Record foi anunciada nesta terça-feira (9). A apresentadora estava na emissora há 20 anos, desde 2005, e atualmente comandava o "Hoje em Dia". Mas decidiu não renovar seu contrato e está deixando a TV de Edir Macedo. O fim da passagem da profissional pela empresa deixa uma dúvida: ela vai para a Globo?

As primeiras especulações começaram quando o marido de Ticiane, César Tralli, foi anunciado como o novo âncora do Jornal Nacional, da TV Globo. O jornalista passou a ficar a maior parte da semana no Rio de Janeiro, enquanto Ticiane e a filha do casal, Manuella, permaneceram em São Paulo.

Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro e Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, Rafa Justus e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Helô e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
1 de 19
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram

No dia 1º de dezembro, a participação de Ticiane Pinheiro na tradicional vinheta de fim de ano da Globo chamou a atenção. Ela ganhou destaque no clipe e apareceu tomando café da manhã com o marido, César Tralli, e as filhas, Rafaella e Manuella.

A apresentadora também comentou sobre uma possível mudança definitiva para o Rio de Janeiro com o marido, e admitiu que a distância tem pesado, principalmente para a filha caçula, que tem 6 anos. "A gente conversa muito sobre morar no Rio de Janeiro. Manuella ama a escola em São Paulo, tem a rotina dela, mas sofre muito de saudade e quer ter o pai por perto. Ela é muito pequena para ficar tanto tempo longe", contou, em conversa com a revista Quem.

A apresentadora, que também é mãe de Rafa Justus, de 16 anos, fruto do antigo relacionamento com Roberto Justus, confessou que não imaginava que a separação física fosse ser tão difícil. "A princípio, a gente achava, 'vai ser tranquilo porque eles vão se ver no final de semana', mas depois a gente vai percebendo que não é tão tranquilo passar só o final de semana junto. A gente sente muita saudade. Somos muito unidos".

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
1 de 11
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

Ela ainda confessou que deve ir para a capital fluminense no ano que vem. "Estou me preparando ainda para mudar. Todo mundo quer estar junto, mas ainda estou vendo a questão com o meu trabalho e das escolas das meninas. Elas completam o ano escolar em julho por ser escola americana", disse.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, Ticiane é um nome que interessa ao GNT, canal feminino da Globo, para um formato novo. No entanto, ainda não houve abertura de negociações ou qualquer proposta. Já internautas especulam, nas redes sociais, uma possível ida para o "Domingão com Huck" ou o "É de Casa".

Leia mais

Imagem - Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos

Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos

Imagem - Juliette anuncia pausa na carreira: 'Não estava me sentindo feliz'

Juliette anuncia pausa na carreira: 'Não estava me sentindo feliz'

Imagem - 'A Fazenda 17': Dudu Camargo já tem alvo definido para a Roça desta terça (9); veja quem será

'A Fazenda 17': Dudu Camargo já tem alvo definido para a Roça desta terça (9); veja quem será

Tags:

tv Globo Globo Record César Tralli Ticiane Pinheiro

Mais recentes

Imagem - Vera Viel expõe sequela após cirurgia de sarcoma e desabafa: 'Circulação prejudicada'

Vera Viel expõe sequela após cirurgia de sarcoma e desabafa: 'Circulação prejudicada'
Imagem - Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas

Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas
Imagem - Oportunidade à vista? Caminhos profissionais de 5 signos têm uma virada nesta terça (9 de dezembro)

Oportunidade à vista? Caminhos profissionais de 5 signos têm uma virada nesta terça (9 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra
01

Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
03

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil
04

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil