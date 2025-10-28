DECLARAÇÃO

Ticiane Pinheiro fala sobre mudança de César Tralli para o Rio de Janeiro: ‘Coração apertado’

Jornalista se muda para o Rio de Janeiro, onde apresentará o 'Jornal Nacional', no lugar de William Bonner



Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 21:51

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre a mudança de César Tralli para o Rio de Janeiro, onde o jornalista assumirá a bancada do “Jornal Nacional”, a partir da próxima segunda-feira (3), após a saída de William Bonner.

Em entrevista à Quem, durante o show de Marisa Monte, na noite de terça-feira (28), em São Paulo, Ticiane destacou o orgulho pela conquista do marido, mas admitiu que a rotina da família será impactada.

“É uma alegria muito grande, é o auge do jornalismo, mas é uma mudança grande. Ele está indo morar no Rio esta semana e o coração fica apertado. Ele vem todos os fins de semana. Neste, a gente vai com ele para acompanhar a passagem de bastão. A gente está acostumado a tomar café, jantar sempre juntos, e agora vai ser só aos finais de semana”, contou.