Ticiane Pinheiro fala sobre mudança de César Tralli para o Rio de Janeiro: ‘Coração apertado’

Jornalista se muda para o Rio de Janeiro, onde apresentará o 'Jornal Nacional', no lugar de William Bonner

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 21:51

Ticiane Pinheiro abriu o coração
Ticiane Pinheiro abriu o coração Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre a mudança de César Tralli para o Rio de Janeiro, onde o jornalista assumirá a bancada do “Jornal Nacional”, a partir da próxima segunda-feira (3), após a saída de William Bonner.

Em entrevista à Quem, durante o show de Marisa Monte, na noite de terça-feira (28), em São Paulo, Ticiane destacou o orgulho pela conquista do marido, mas admitiu que a rotina da família será impactada.

“É uma alegria muito grande, é o auge do jornalismo, mas é uma mudança grande. Ele está indo morar no Rio esta semana e o coração fica apertado. Ele vem todos os fins de semana. Neste, a gente vai com ele para acompanhar a passagem de bastão. A gente está acostumado a tomar café, jantar sempre juntos, e agora vai ser só aos finais de semana”, contou.

Rafaella, filha de Ticiane com Roberto Justus, disse que por enquanto não pretende se mudar. “Hoje eu não vou, porque tenho todo mundo aqui: meus amigos, grande parte da minha família e a escola que estudo desde pequenininha. Desapegar no último ano é bem difícil, mas até amanhã as coisas podem mudar”, afirmou a influenciadora.

