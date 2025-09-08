Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Globo deve substituir Ticiane Pinheiro na Record; veja quem é

Apresentadora tem contrato perto do fim e deve deixar emissora em breve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:53

Ticiane Pinheiro
Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução/Instagram

A possível saída de Ticiane Pinheiro da Record já movimenta os bastidores da emissora. E um nome tem ganhado forças para substituir a apresentadora do "Hoje em Dia", caso a despedida dela seja confirmada: Rafa Brites. A esposa de Felipe Andreoli já vem comandando programas na casa e, com destaque positivo, desponta como o nome mais forte para assumir o espaço. 

O contrato de Ticiane com a Record termina em dezembro e, segundo a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, não deve ser renovado. A expectativa é que a loira acerte em breve o vínculo com a Globo. O movimento teria crescido após César Tralli, ser promovido ao Jornal Nacional, além da consequente mudança do marido de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro e Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, Rafa Justus e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Helô e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
1 de 19
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram

A Record, por sua vez, não quer ser pega de surpresa, e já tem preparado o plano B. De acordo com Carla, Rafa Brites é vista como a substituta natural e, além de trazer frescor e modernidade à grade, já está adaptada à rotina da emissora. A avaliação é de que ela tem o perfil certo para dar continuidade ao espaço deixado por Ticiane.

Rafa e o marido, Felipe Andreoli, assinaram com a Record no fim do ano passado, inicialmente para apresentar o "Power Couple". O vínculo dos dois é de três anos.

Rafa Brites

Rafa Brites por Reprodução/Instagram
Rafa Brites por Reprodução/Instagram
Rafa Brites e Felipe Andreoli por Reprodução/Instagram
Rafa Brites por Reprodução/Instagram
Rafa Brites por Reprodução/Instagram
Rafa Brites e Felipe Andreoli por Reprodução/Instagram
Rafa Brites por Reprodução/Instagram
Rafa Brites e Felipe Andreoli por Reprodução/Instagram
Rafa Brites por Reprodução/Instagram
Rafa Brites e Felipe Andreoli por Reprodução/Instagram
1 de 10
Rafa Brites por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Justiça bloqueia passaporte de empresário acusado de racismo contra Taís Araújo

Justiça bloqueia passaporte de empresário acusado de racismo contra Taís Araújo

Imagem - Autora de Vale Tudo cogita mudança polêmica na morte de Odete Roitman

Autora de Vale Tudo cogita mudança polêmica na morte de Odete Roitman

Imagem - Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão: 'Pulou do nada'

Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão: 'Pulou do nada'

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde: confira a programação de 8 a 12/09

Sessão da Tarde: confira a programação de 8 a 12/09
Imagem - Como remover rótulos de potes: 4 métodos eficazes sem esfregar ou usar produtos químicos

Como remover rótulos de potes: 4 métodos eficazes sem esfregar ou usar produtos químicos
Imagem - Justiça bloqueia passaporte de empresário acusado de racismo contra Taís Araújo

Justiça bloqueia passaporte de empresário acusado de racismo contra Taís Araújo

MAIS LIDAS

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
01

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Imagem - Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas
02

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas
03

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas

Imagem - Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia
04

Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia