Ex-Globo deve substituir Ticiane Pinheiro na Record; veja quem é

Apresentadora tem contrato perto do fim e deve deixar emissora em breve

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:53

Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução/Instagram

A possível saída de Ticiane Pinheiro da Record já movimenta os bastidores da emissora. E um nome tem ganhado forças para substituir a apresentadora do "Hoje em Dia", caso a despedida dela seja confirmada: Rafa Brites. A esposa de Felipe Andreoli já vem comandando programas na casa e, com destaque positivo, desponta como o nome mais forte para assumir o espaço.

O contrato de Ticiane com a Record termina em dezembro e, segundo a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, não deve ser renovado. A expectativa é que a loira acerte em breve o vínculo com a Globo. O movimento teria crescido após César Tralli, ser promovido ao Jornal Nacional, além da consequente mudança do marido de São Paulo para o Rio de Janeiro.

A Record, por sua vez, não quer ser pega de surpresa, e já tem preparado o plano B. De acordo com Carla, Rafa Brites é vista como a substituta natural e, além de trazer frescor e modernidade à grade, já está adaptada à rotina da emissora. A avaliação é de que ela tem o perfil certo para dar continuidade ao espaço deixado por Ticiane.

Rafa e o marido, Felipe Andreoli, assinaram com a Record no fim do ano passado, inicialmente para apresentar o "Power Couple". O vínculo dos dois é de três anos.