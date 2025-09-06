Sem habilitação e carro roubado: homem é preso após ser flagrado com quase 50kg de maconha na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:01
Um homem foi preso após ser flagrado transportando quase 50 quilos de maconha, do tipo skunk. A prisão ocorreu na noite dessa sexta-feira (5), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 805, da BR-242, em Barreiras (BA). A abordagem ocorreu por volta das 20h30, quando equipes da PRF flagraram o veículo transitando em velocidade incompatível com o trecho.
Durante a fiscalização, foram percebidos indícios de adulteração nos sinais identificadores da caminhonete e, após verificação detalhada, confirmou-se tratar de um veículo com registro de furto/roubo ocorrido em setembro de 2024, na cidade de Leme (SP). O condutor, que não possuía habilitação, e a passageira foram detidos e encaminhados, juntamente com a droga e o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras (BA).
A ocorrência foi enquadrada, a princípio, nos crimes de tráfico de drogas e receptação. Ao todo ele transportava 49,6 kg de maconha. No compartimento de carga foram encontrados 88 pacotes contendo substância análoga à maconha, totalizando quase 50 kg. A PRF segue atuando de forma permanente no combate à criminalidade e na promoção da segurança nas rodovias federais.