TRÁFICO DE DROGAS

Sem habilitação e carro roubado: homem é preso após ser flagrado com quase 50kg de maconha na Bahia

Passageira do veículo também foi detida e encaminhada para a delegacia de Barreiras

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:01

Homem sem habilitação é preso após ser flagrado transportando quase 50kg de maconha do tipo skunk Crédito: Divulgação/PRF

Um homem foi preso após ser flagrado transportando quase 50 quilos de maconha, do tipo skunk. A prisão ocorreu na noite dessa sexta-feira (5), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 805, da BR-242, em Barreiras (BA). A abordagem ocorreu por volta das 20h30, quando equipes da PRF flagraram o veículo transitando em velocidade incompatível com o trecho.

Durante a fiscalização, foram percebidos indícios de adulteração nos sinais identificadores da caminhonete e, após verificação detalhada, confirmou-se tratar de um veículo com registro de furto/roubo ocorrido em setembro de 2024, na cidade de Leme (SP). O condutor, que não possuía habilitação, e a passageira foram detidos e encaminhados, juntamente com a droga e o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras (BA).