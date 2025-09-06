ARRASOU

Conheça a baiana que conquistou 39 aprovações em universidades internacionais: 'realização de um sonho'

Histórico escolar excelente proporcionou a Nina bolsas de estudo em diversos países

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 10:02

Conheça a baiana que conquistou 39 aprovações em universidades internacionais Crédito: Divulgação

Com apenas 17 anos, a baiana Nina Pinheiro conquistou um feito extraordinário: a aprovação em 39 universidades internacionais e bolsas de estudo que somam mais de 2 milhões de dólares. Aluna da Land School, em Salvador, ela decidiu dar o próximo passo de sua trajetória acadêmica na IE University, uma das instituições mais prestigiadas da Espanha, onde iniciará uma dupla graduação em Relações Internacionais e Direito.

Ela poderia ter escolhido outros grandes nomes do ensino mundial, como The New School (EUA), The American University of Paris (França), University at Buffalo (EUA), Franklin Switzerland ou Webster Geneva (Suíça) - além de outras opções de alta reputação nos EUA e Canadá. E esse número ainda pode aumentar, já que o processo de seleção internacional segue em curso. “Estou vivendo a realização de um sonho que começou ainda no Ensino Fundamental I e a escola me deu todo o apoio e as ferramentas para alcançar esse objetivo”, conta Nina.

Natural de Salvador e irmã mais velha de quatro, Nina sempre se destacou pela liderança e determinação. Nas horas vagas, gosta de ler, cozinhar, bordar e estar com amigos na praia ou em shows. Foi campeã das últimas três edições das gincanas da escola, liderando sua equipe com garra e espírito de time. Entre seus preferidos estão o livro O livro dos nomes perdidos, de Kristin Harmel, e a música Tem que sorrir, de Jorge e Matheus. Muito ligada à família e especialmente aos avós, Nina tem como grande sonho trabalhar na ONU.

Com um desempenho fora da curva, o conselho de Nina para o estudante que deseja estudar fora é entender o que mais combina consigo, o que vale a pena ter no currículo e pesquisar sobre as universidades e o que cada uma oferece e solicita – já que são muitas oportunidades e possibilidades de bolsas. “Estou nessa busca desde cedo e isso me possibilitou ter um currículo precioso, que fazia sentido pra mim e para o meu projeto e que fosse valorizado pelas universidades”, pontua a estudante.