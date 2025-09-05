OPERAÇÃO POLICIAL

Suspeito de gerenciar tráfico de drogas em Cruz das Almas é preso

Ele também é acusado de envolvimento na morte de um homem em disputa do tráfico

Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:35

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil e a Polícia Militar da Bahia prenderam, nesta quinta-feira (4), um homem de 21 anos suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na comunidade da Pumba, em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. Durante a ação, foram apreendidos 143 pinos de cocaína, 96 porções de maconha e frascos tipo eppendorf, usados para acondicionar drogas.

A prisão ocorreu após investigações que apontaram o suspeito como líder do comércio de entorpecentes na região. As apurações se intensificaram depois de um confronto armado entre a Polícia Civil e o acusado, quando ele conseguiu fugir, deixando para trás um saco com drogas. Após o episódio, o homem passou a se deslocar entre residências alternativas para escapar da ação policial e da Justiça.

O suspeito também é investigado pelo assassinato de Teobaldo Fiuza Gomes, conhecido como “Tamana”, ocorrido em julho do ano passado e motivado por disputa territorial no tráfico de drogas.