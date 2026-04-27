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Zé Felipe quebra o silêncio após declaração de Luana Piovani sobre seus filhos: ‘Vamos resolver na justiça’

Cantor se posicionou ao lado de Virginia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:53

Zé Felipe e os filhos
Zé Felipe e os filhos Crédito: Reprodução | Instagram

Após Virginia aparecer aos prantos nas redes sociais por Luana Piovani ter jogado uma maldição a influenciadora e seus filhos, Zé Felipe, quebrou o silêncio e se posicionou ao lado da empresária.

Zé Felipe publicou o print de uma publicação feita por Virginia sobre o assunto. “Tá repreendido em nome do senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos! Agora vamos resolver na justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei”, escreveu Zé Felipe na legenda.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
1 de 18
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram

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“Estou com você”, colocou na legenda de um story seguinte em que Virginia aparece falando sobre o assunto.

Zé Felipe se colocou ao lado de Virginia
Zé Felipe se colocou ao lado de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram
Zé Felipe se colocou ao lado de Virginia
Zé Felipe se colocou ao lado de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

A declaração de Luana Piovani aconteceu após Luana compartilhar o relato da advogada Juliana Prates, que contou ter perdido o irmão após ele acumular dívidas em plataformas de apostas on-line. Sensibilizada com o caso, a atriz marcou Virgínia e fez duras críticas. “Virginia, a maldição vai colar em você! Resvalaram nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, escreveu Luana.

Poucas horas depois, Virgínia respondeu publicamente e anunciou que tomará medidas judiciais. A influenciadora afirmou que aceita críticas direcionadas a ela, mas disse que não vai tolerar ataques envolvendo seus filhos.

Tags:

zé Felipe Virginia Luana Piovani

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