Zé Felipe quebra o silêncio após declaração de Luana Piovani sobre seus filhos: ‘Vamos resolver na justiça’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:53
Após Virginia aparecer aos prantos nas redes sociais por Luana Piovani ter jogado uma maldição a influenciadora e seus filhos, Zé Felipe, quebrou o silêncio e se posicionou ao lado da empresária.
Zé Felipe publicou o print de uma publicação feita por Virginia sobre o assunto. “Tá repreendido em nome do senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos! Agora vamos resolver na justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei”, escreveu Zé Felipe na legenda.
Filhos de Virginia e Zé Felipe
“Estou com você”, colocou na legenda de um story seguinte em que Virginia aparece falando sobre o assunto.
A declaração de Luana Piovani aconteceu após Luana compartilhar o relato da advogada Juliana Prates, que contou ter perdido o irmão após ele acumular dívidas em plataformas de apostas on-line. Sensibilizada com o caso, a atriz marcou Virgínia e fez duras críticas. “Virginia, a maldição vai colar em você! Resvalaram nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, escreveu Luana.
Poucas horas depois, Virgínia respondeu publicamente e anunciou que tomará medidas judiciais. A influenciadora afirmou que aceita críticas direcionadas a ela, mas disse que não vai tolerar ataques envolvendo seus filhos.