FAMÍLIA

Virginia publica vídeo com as filhas e recebe mensagem da mãe de Vini Jr.: ‘Vovó tá morrendo de saudades’

Influenciadora recebeu mensagem carinhosa da sogra nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:21

Virginia tem uam boa relação com a família de Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca publicou mais um vídeo com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, protagonizando um momento de fofura na web. Na gravação, Virginia aparece andando com as filhas, em um momento de descontração.

Entre os comentários na publicação, chamou atenção o de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., com quem a influenciadora namora desde outubro de 2025.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

“Vovó mama tá morrendo de saudades de você”, escreveu a mãe do jogador, demonstrando carinho pelas pequenas e encantando os seguidores da influenciadora. Além das meninas, Virginia e Zé Felipe são pais de José Leonardo, de 1 ano.

Virginia, Zé Felipe e filhos 1 de 15