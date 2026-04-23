Virginia publica vídeo com as filhas e recebe mensagem da mãe de Vini Jr.: ‘Vovó tá morrendo de saudades’

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Felipe Sena
Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:21
Virginia Fonseca publicou mais um vídeo com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, protagonizando um momento de fofura na web. Na gravação, Virginia aparece andando com as filhas, em um momento de descontração.
Entre os comentários na publicação, chamou atenção o de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., com quem a influenciadora namora desde outubro de 2025.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
“Vovó mama tá morrendo de saudades de você”, escreveu a mãe do jogador, demonstrando carinho pelas pequenas e encantando os seguidores da influenciadora. Além das meninas, Virginia e Zé Felipe são pais de José Leonardo, de 1 ano.
Virginia, Zé Felipe e filhos
A influenciadora tem uma relação carinhosa com os familiares do craque do Real Madrid. Inclusive, no final do ano passado, no Réveillon de 2025 para 2026, Virginia ficou em Madri, na Espanha, na mansão de Vini Jr., acompanhada dos filhos. Virginia também esteve em vários momentos ao lado da sogra, como num mini desfile da Grande Rio.