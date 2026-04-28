Esse nome de 4 letras está conquistando o Brasil e revela uma mudança silenciosa no padrão que durou décadas

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:13
Se você tem a sensação de que está ouvindo cada vez mais nomes curtos por aí, saiba que isso não é coincidência.
Nos últimos anos, um novo padrão tem ganhado força nas maternidades brasileiras: nomes femininos com poucas letras, especialmente os de quatro. Mas o motivo vai muito além da estética.
O boom dos nomes de 4 letras
Antes, nomes longos e compostos eram comuns, muitas vezes ligados às tradições familiares. Hoje, esse cenário mudou.
Os pais passaram a pensar no futuro da criança desde o primeiro momento. Perguntas simples entraram na decisão: o nome é fácil de escrever? Funciona em outros países? Evita erros no dia a dia?
Nomes curtos acabam levando vantagem. São mais rápidos de registrar, mais fáceis de memorizar e reduzem confusões na pronúncia ou na escrita. Na prática, isso faz diferença em situações comuns, como chamadas na escola, cadastros e até entrevistas de emprego no futuro.
Origem dos sobrenomes
A globalização também pesa nessa escolha.
Muitos pais buscam nomes que atravessem fronteiras sem dificuldade. Não por acaso, opções como Luna, Mia e Maya aparecem cada vez mais nas certidões.
Até entre os meninos o estilo já vem se fortalecendo. O nome Gael, que estava fora do fora do top 50 até 2019, saltou para a 10ª colocação em 2020 e, finalmente, depois para a 3ª em 2023. No Censo de 2025, já são 110.946 pessoas com nome Gael e destes, 96.503 foram registrados entre 2020 e 2022.
Outro que saltou para o top 10 foi Noah. Em 2023, ele apareceu entre os dez preferidos, com 14.673 registros, em décimo lugar. No ano passado, foi para 16.236 registros, subindo para a sétima posição.
São nomes simples, modernos e fáceis de pronunciar em diferentes idiomas, o que facilita desde viagens até possíveis oportunidades fora do país.
Pode parecer detalhe, mas não é.
A forma como usamos o nome mudou: redes sociais, e-mails e cadastros fazem parte da rotina desde cedo.
Nomes mais curtos são mais práticos nesses ambientes. São rápidos de digitar, ocupam menos espaço e diminuem a chance de erros, algo que, no dia a dia digital, faz mais diferença do que parece.
Mais do que tendência, existe um padrão claro:
Essa combinação faz com que sejam vistos como nomes versáteis, adaptáveis e cada vez mais presentes nas novas gerações.