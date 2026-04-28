CURIOSIDADES

Esse nome de 4 letras está conquistando o Brasil e revela uma mudança silenciosa no padrão que durou décadas

Cada vez mais famílias estão trocando nomes longos por escolhas curtas, e o motivo vai além da estética



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:13

Por trás da tendência, existe uma nova forma de pensar o futuro das crianças Crédito: Pexels

Se você tem a sensação de que está ouvindo cada vez mais nomes curtos por aí, saiba que isso não é coincidência.

Nos últimos anos, um novo padrão tem ganhado força nas maternidades brasileiras: nomes femininos com poucas letras, especialmente os de quatro. Mas o motivo vai muito além da estética.

O boom dos nomes de 4 letras 1 de 3

A escolha do nome ficou mais prática

Antes, nomes longos e compostos eram comuns, muitas vezes ligados às tradições familiares. Hoje, esse cenário mudou.

Os pais passaram a pensar no futuro da criança desde o primeiro momento. Perguntas simples entraram na decisão: o nome é fácil de escrever? Funciona em outros países? Evita erros no dia a dia?

Nomes curtos acabam levando vantagem. São mais rápidos de registrar, mais fáceis de memorizar e reduzem confusões na pronúncia ou na escrita. Na prática, isso faz diferença em situações comuns, como chamadas na escola, cadastros e até entrevistas de emprego no futuro.

Origem dos sobrenomes 1 de 9

Um nome que funciona no mundo inteiro

A globalização também pesa nessa escolha.

Muitos pais buscam nomes que atravessem fronteiras sem dificuldade. Não por acaso, opções como Luna, Mia e Maya aparecem cada vez mais nas certidões.

Até entre os meninos o estilo já vem se fortalecendo. O nome Gael, que estava fora do fora do top 50 até 2019, saltou para a 10ª colocação em 2020 e, finalmente, depois para a 3ª em 2023. No Censo de 2025, já são 110.946 pessoas com nome Gael e destes, 96.503 foram registrados entre 2020 e 2022.

Outro que saltou para o top 10 foi Noah. Em 2023, ele apareceu entre os dez preferidos, com 14.673 registros, em décimo lugar. No ano passado, foi para 16.236 registros, subindo para a sétima posição.

São nomes simples, modernos e fáceis de pronunciar em diferentes idiomas, o que facilita desde viagens até possíveis oportunidades fora do país.

A influência do mundo digital

Pode parecer detalhe, mas não é.

A forma como usamos o nome mudou: redes sociais, e-mails e cadastros fazem parte da rotina desde cedo.

Nomes mais curtos são mais práticos nesses ambientes. São rápidos de digitar, ocupam menos espaço e diminuem a chance de erros, algo que, no dia a dia digital, faz mais diferença do que parece.

O que esses nomes têm em comum

Mais do que tendência, existe um padrão claro:

fáceis de escrever

rápidos de falar

funcionam em qualquer fase da vida