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Esse nome de 4 letras está conquistando o Brasil e revela uma mudança silenciosa no padrão que durou décadas

Cada vez mais famílias estão trocando nomes longos por escolhas curtas, e o motivo vai além da estética

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:13

Por trás da tendência, existe uma nova forma de pensar o futuro das crianças
Por trás da tendência, existe uma nova forma de pensar o futuro das crianças Crédito: Pexels

Se você tem a sensação de que está ouvindo cada vez mais nomes curtos por aí, saiba que isso não é coincidência.

Nos últimos anos, um novo padrão tem ganhado força nas maternidades brasileiras: nomes femininos com poucas letras, especialmente os de quatro. Mas o motivo vai muito além da estética.

O boom dos nomes de 4 letras

Escolhas simples que funcionam dentro e fora do Brasil estão ganhando força por Pexels
Nomes curtos estão dominando as certidões, e não é por acaso por Pexels
No mundo digital, nomes menores fazem mais diferença do que parece por Pexels
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Escolhas simples que funcionam dentro e fora do Brasil estão ganhando força por Pexels

A escolha do nome ficou mais prática

Antes, nomes longos e compostos eram comuns, muitas vezes ligados às tradições familiares. Hoje, esse cenário mudou.

Os pais passaram a pensar no futuro da criança desde o primeiro momento. Perguntas simples entraram na decisão: o nome é fácil de escrever? Funciona em outros países? Evita erros no dia a dia?

Nomes curtos acabam levando vantagem. São mais rápidos de registrar, mais fáceis de memorizar e reduzem confusões na pronúncia ou na escrita. Na prática, isso faz diferença em situações comuns, como chamadas na escola, cadastros e até entrevistas de emprego no futuro.

Origem dos sobrenomes

SANTOS - Sobrenome vem do termo latino sanctus, que significa “sagrado” ou “santo”. Linhagem possivelmente teve origem na Sierra de los Santos, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Na Idade Média, o nome Santos também era atribuído a indivíduos nascidos em 1º de novembro, data comemorada como o Dia de Todos os Santos. por Imagem: New Africa | Shutterstock
SILVA - Trata-se de um sobrenome toponímico (ligado a um local geográfico), derivado do vocábulo latino silva, que quer dizer “bosque” ou “mata”. Com a ocupação romana na Península Ibérica, muitos portugueses passaram a adotar Silva como parte do nome pessoal. por
LIMA - A expressão referia-se aos naturais da região do rio Lima, que tem sua nascente no sul da Espanha e desemboca no oceano Atlântico, ao norte de Portugal. por Imagem: KlavdiyaV | Shutterstock
SOUZA - Com “z”, com “s”? A forma Souza é a mais difundida no Brasil.  Mas todos têm a mesma origem: derivam do termo latino saxa, que significa algo como “pedra” ou “rochedo”. Essa palavra do latim passou por alterações no português antigo, tornando-se “sausa”, que mais tarde evoluiu para “sousa”.  por Imagem: Noelia photographer | Shutterstock
ALVES - Esse é um sobrenome de origem patronímica, ou seja, criado a partir do “nome do pai” – originalmente, Alves é uma forma reduzida de Álvares, que quer dizer “filho de Álvaro”. Pode ser traduzido como “aquele que observa tudo, zela, protege, defende” ou ainda “plenamente sábio, cauteloso”. por Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock
ALMEIDA - Sobrenome de origem portuguesa, deriva dos vocábulos árabes “a” (al) e “mesa” (meida). Em termos geográficos, representa algo semelhante a “planalto” ou “terreno plano”. por Imagem: fizkes | Shutterstock
OLIVEIRA - Oliveira possui uma base toponímica, fazendo alusão à árvore da qual se colhem as azeitonas, conhecida no português antigo como “olveira”. por
ANDRADE - A origem desse sobrenome está ligada a uma antiga família da região da Galícia, na Espanha, cujas propriedades localizavam-se na localidade de Andrada, entre Ferrol e Villalba. por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
FERREIRA - Derivado do termo latino ferraria, que quer dizer “depósito de ferro”, faz referência aos lugares onde os romanos extraíam o minério. A palavra em latim também pode carregar o significado de “forja” ou “oficina” e deu origem a variações como o sobrenome Ferrara, na Itália. por
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SANTOS - Sobrenome vem do termo latino sanctus, que significa “sagrado” ou “santo”. Linhagem possivelmente teve origem na Sierra de los Santos, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Na Idade Média, o nome Santos também era atribuído a indivíduos nascidos em 1º de novembro, data comemorada como o Dia de Todos os Santos. por Imagem: New Africa | Shutterstock

Um nome que funciona no mundo inteiro

A globalização também pesa nessa escolha.

Muitos pais buscam nomes que atravessem fronteiras sem dificuldade. Não por acaso, opções como Luna, Mia e Maya aparecem cada vez mais nas certidões.

Até entre os meninos o estilo já vem se fortalecendo. O nome Gael, que estava fora do fora do top 50 até 2019, saltou para a 10ª colocação em 2020 e, finalmente, depois para a 3ª em 2023. No Censo de 2025, já são 110.946 pessoas com nome Gael e destes, 96.503 foram registrados entre 2020 e 2022.

Outro que saltou para o top 10 foi Noah. Em 2023, ele apareceu entre os dez preferidos, com 14.673 registros, em décimo lugar. No ano passado, foi para 16.236 registros, subindo para a sétima posição.

São nomes simples, modernos e fáceis de pronunciar em diferentes idiomas, o que facilita desde viagens até possíveis oportunidades fora do país.

A influência do mundo digital

Pode parecer detalhe, mas não é.

A forma como usamos o nome mudou: redes sociais, e-mails e cadastros fazem parte da rotina desde cedo.

Nomes mais curtos são mais práticos nesses ambientes. São rápidos de digitar, ocupam menos espaço e diminuem a chance de erros, algo que, no dia a dia digital, faz mais diferença do que parece.

O que esses nomes têm em comum

Mais do que tendência, existe um padrão claro:

  • fáceis de escrever
  • rápidos de falar
  • funcionam em qualquer fase da vida

Essa combinação faz com que sejam vistos como nomes versáteis, adaptáveis e cada vez mais presentes nas novas gerações.

Tags:

Tendência Nomes Curiosidades

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