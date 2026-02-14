Acesse sua conta
Claudia Leitte coloca alho em trio elétrico e web enxerga indireta para Ivete Sangalo

Detalhe cenográfico virou assunto nas redes sociais e levantou teorias relacionadas à música "Vampirinha"

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:25

Claudia Leitte e Ivete Sangalo
Claudia Leitte e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram e Rafa Mattei/Reprodução/Instagram

Um detalhe aparentemente simples no trio elétrico de Claudia Leitte foi o suficiente para incendiar as redes sociais nesta sexta-feira (13), durante o Carnaval de Salvador. A cantora surgiu com tranças de alho espalhadas pelo carro, e o elemento rapidamente foi interpretado por parte do público como uma possível indireta a Ivete Sangalo, que aposta na música "Vampirinha" como um dos hits da folia deste ano.

A associação ganhou força pelo simbolismo popular do alho, tradicionalmente ligado à ideia de afastar vampiros. A coincidência entre o item cenográfico e o título da música de Ivete bastou para que internautas criassem teorias, memes e comentários bem-humorados, transformando o assunto em um dos mais comentados nas redes sociais. Houve quem visse provocação, quem encarasse tudo como brincadeira carnavalesca e quem defendesse que a leitura foi longe demais.

Ivete Sangalo e Cláudia Leitte

Um dos episódios mais comentados envolveu Ivete Sangalo e Claudia Leitte, duas das maiores estrelas do Axé. O clima entre elas ficou ainda mais delicado após Ivete comentar, com emojis de aplausos, uma publicação do então secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, que exaltava as raízes afro-baianas do Axé Music. por Reprodução
O gesto foi interpretado como uma indireta a Claudia, que vinha sendo criticada por alterar a letra da música Caranguejo, substituindo a menção a Iemanjá por “Yeshua”. por Reprodução
A mudança gerou acusações de intolerância religiosa e abriu um debate nacional sobre apagamento simbólico das religiões de matriz africana, deixando evidente o distanciamento entre as duas artistas durante a festa. por Montagem sobre Reprodução (X) e Marina Silva/ CORREIO
1 de 3
Um dos episódios mais comentados envolveu Ivete Sangalo e Claudia Leitte, duas das maiores estrelas do Axé. O clima entre elas ficou ainda mais delicado após Ivete comentar, com emojis de aplausos, uma publicação do então secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, que exaltava as raízes afro-baianas do Axé Music. por Reprodução

"Com medo da maior, sabe que nem com reza de yeshua ela consegue parar o santo da Ivete", disparou um internauta. "Amei, tem que afastar os vampiros", escreveu outro. "Taca mais alho!!! Não quero vampiro chegando perto!!", brincou mais um. "Tá tão lindo, gente. Sério. Mais um ano que a Claudinha não erra. Tudo impecável", elogiou um quarto.

Alhos no trio elétrico de Claudia Leitte
Alhos no trio elétrico de Claudia Leitte Crédito: Reprodução

Apesar da repercussão, o uso do alho no trio também tem uma explicação conceitual. Neste Carnaval, Claudia Leitte escolheu como tema "Especiarias", com o conceito de uma "Feira de Especiarias" que homenageia a cultura brasileira. A proposta estética se reflete nos figurinos e na cenografia, que incorporam ingredientes comuns no cotidiano do país, entre eles o alho, presença marcante na culinária nacional.

"Hoje é dia de feira, Salvador! Apresento a vocês o meu trio elétrico do #CarnavalClaudiaLeitte 2026. Inspirado nas feiras do nosso país e nos produtos que transmitem a nossa identidade como povo, montamos um trio inspirado nas memórias que tenho da minha infância e adolescência, onde os carros de fruta e de leite passavam na rua do bairro da Saúde, em Salvador e, claro… eu pedia para cantar e, na minha fértil imaginação, aquilo tudo já virava meu trio. Ano passado, eu desfilei com o trio coberto de renda, como as mesas postas que minha avó fazia. Esse ano, eu sirvo nessa mesa as minhas especiarias. Sejam bem-vindos à Feira de Especiarias!", escreveu a cantora nas redes sociais.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Alho Claudia Leitte Carnaval 2026 Ivete Sangalo Vampiros

