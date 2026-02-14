CARNAVAL

Carla Perez se despede do Algodão Doce e promete surpresas: 'Vai ser um momento muito especial'

“Foi uma jornada de amor e entrega”, reflete

Após mais de duas décadas levando alegria ao público infantil durante o Carnaval, Carla Perez se despede neste fim de semana do comando do trio voltado às crianças. A artista encerra sua trajetória à frente do tradicional bloco infantil, um dos poucos da folia totalmente dedicados às famílias e aos pequenos foliões.

O trio percorre o circuito Osmar, no Campo Grande, neste sábado (14) e domingo (15), mantendo viva uma das programações mais aguardadas pelas crianças durante o Carnaval da capital baiana. A despedida marca a última vez que a dançarina lidera o desfile infantil no percurso.

Surpresas na despedida e futuro

Sobre o que o público pode esperar do último desfile, Carla preferiu manter o suspense, mas garantiu emoção. “Temos algumas surpresas, sim… mas só serão reveladas na avenida, no Campo Grande. Vai ser um momento muito especial”, afirmou.

Apesar da despedida do trio infantil, a artista não descarta seguir atuando na festa, ainda que de outra forma. Segundo ela, o foco agora é viver intensamente o momento final com o bloco, mas já existem atividades acontecendo fora dos holofotes. “Neste momento, estou totalmente dedicada e focada na minha despedida à frente do Algodão Doce/Pipoca Doce. Mas sim, já venho realizando alguns trabalhos nos bastidores.”

Quem pode assumir o legado?

Sem indicar um nome específico que pode se tornar a referência para o público infantil, Carla afirma torcer para que alguém comprometido com o universo dê continuidade ao projeto. “Estou na torcida para que alguém que realmente ame trabalhar com crianças dê continuidade a esse legado. Nossas crianças merecem ter o momento delas na maior festa popular do planeta.”

Relembrando os anos no comando do trio, a artista diz que leva consigo lembranças emocionantes e aprendizados. “São inúmeras memórias lindas, histórias emocionantes e, acima de tudo, muito aprendizado. Foi uma jornada de amor e entrega.”

Filha cantora, mas longe do trio elétrico

Questionada se a filha, a cantora Camilly Victória, poderia seguir seus passos no Carnaval, Carla acredita que os caminhos artísticos são diferentes. Segundo ela, o estilo musical da filha, mais voltado ao R&B, não combina tanto com o clima carnavalesco.

Sobre sua relação com a música, Carla garante que a dança continua sendo parte essencial de sua vida. “Como dançarina, eu não consigo ficar parada com nenhuma! Principalmente quando toca um samba ou um pagodão, o corpo responde na hora!”

Mesmo encerrando um ciclo, Carla Perez deixa um legado consolidado na folia baiana, marcado pelo carinho com o público infantil e pela criação de memórias afetivas que atravessaram gerações.