BARRA-ONDINA

Aos 73 anos, Bell Marques dá sequência à maratona de trios com o Vumbora

Ao todo, serão nove apresentações em seis dias, somando mais de 40 horas de música



Wladmir Pinheiro

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:23

Bell Marques dá sequência em sua maratona de trios com bloco Vumbora Crédito: Sora Maia/CORREIO

Enquanto alguns artistas fizeram sua estreia neste sábado (14) no circuito Barra-Ondina, como Ivete Sangalo, o cantor Bell Marques já está em seu terceiro dia de Carnaval. Aos 73 anos, ele comanda o bloco Vumbora no circuito Dodô e mostra fôlego de sobra na maratona da folia.

Com um repertório repleto de sucessos que atravessam gerações, Bell animou os foliões de um dos blocos mais disputados do Carnaval baiano, mantendo o ritmo intenso que marca sua carreira.

Bell Marques dá sequência em sua maratona de trios com bloco Vumbora 1 de 6

A agenda começou ainda na quinta-feira (12), com o Bloco da Quinta. Na sexta-feira (13), ele voltou às ruas à frente do Vumbora. Entre uma apresentação e outra, também passou pelo Camarote Villa e pelo Camarote Salvador. A programação segue até a terça-feira (17), quando encerra o Carnaval liderando o Bloco Camaleão e se apresentando no Camarote Brahma.

Ao todo, serão nove apresentações em seis dias, somando mais de 40 horas de música entre o circuito Barra-Ondina e alguns dos principais camarotes da festa.