AMIZADE E SAUDADE

Gominho recorda época de fã e emociona ao falar de Preta Gil no Expresso 2222: 'Sinto ela viva'

Braço direito da cantora, o apresentador relembrou os tempos de fã na pipoca da Barra

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:12

Gominho abre o coração sobre Preta Gil no primeiro ano sem a amiga no Expresso 2222 Crédito: Reprodução

Para muitos, o Expresso 2222 é o camarote das celebridades, mas para Gominho, o espaço é um templo de memórias que atravessam décadas. Na noite desta sexta-feira (13), o apresentador abriu o coração em um papo com o Correio e relembrou que sua história com Preta Gil começou muito antes da fama, quando ele ainda era apenas um jovem fã de 17 anos, vibrando com a energia da cantora lá debaixo, na pipoca da Barra.



"Ela guiava a gente de uma forma esplendorosa naquela varanda. Sinto muita falta dela, assim como sinto falta daquela varanda elétrica", desabafou Gominho, que em 2023 deu a maior prova de amor possível ao abandonar a carreira em Salvador para cuidar de Preta em seu momento mais difícil de saúde.

Hoje, atuando na transmissão oficial da folia, ele confessa que escolher um momento favorito é difícil para quem é "apaixonado pela música da Bahia", mas não escondeu o brilho nos olhos ao ver a Timbalada e o cantor Tomate sacudirem o circuito.



Com uma serenidade de quem viveu uma conexão de alma, ele explicou como consegue sorrir em meio à saudade: "Preta é uma alma muito viva para mim. Tenho certeza absoluta de que ela está vibrando aqui dentro". Para Gominho, estar no Expresso 2222 em 2026 não é um exercício de luto, mas de presença. "Por mais que a ausência física doa, há uma alegria em estar aqui celebrando e emanando esse amor por ela através da festa que ela tanto ama", finalizou.