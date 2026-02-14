Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tia Má sobre Preta Gil no Expresso 2222: 'Celebrar a vida é a missão que ela nos deixou'

A jornalista Maíra Azevedo falou com exclusividade sobre a missão de celebrar a vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:30

Tia Má no Expresso 2222
Tia Má no Expresso 2222 Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Se existe alguém que consegue traduzir o sentimento coletivo que paira sobre o Edifício Oceania este ano, esse alguém é Maíra Azevedo. A nossa Tia Má chegou ao Expresso 2222 nesta sexta-feira (13) trazendo no peito aquela mistura de saudade e uma força que parece vir diretamente de sua grande amiga, Preta Gil.

Em um bate-papo sincero, a jornalista deixou claro que, para quem teve o privilégio da convivência íntima, a morte não é capaz de apagar uma presença tão vibrante. “Falar de Preta é sempre presente. Eu não consigo usar de outra forma”, desabafou Maíra. Para ela, o verbo não precisa mudar para o passado, porque a energia de Preta continua sendo o combustível de quem ocupa aquela varanda hoje.

Camarote Expresso 2222 celebra Preta Gil; confira registros

Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Preta Gil é homenageada no camarote Expresso 2222 por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
1 de 7
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Maíra relembrou que a maior lição deixada pela artista foi a coragem de não adiar a felicidade. Segundo ela, Preta não apenas vivia intensamente, como era a maior incentivadora para que todos ao seu redor também buscassem seus sonhos sem medo. “Celebrar a vida é a grande missão que ela deixou para todos nós. É o legado dela”, afirmou.

Para a comunicadora, o clima de festa do camarote em 2026 não é um desrespeito à ausência, mas sim o cumprimento de uma vontade expressa da própria Preta. “Todo mundo que está aqui deve continuar celebrando, porque é isso que ela espera da gente”, reforçou Tia Má.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Expresso 2222 Camarote Expresso 2222 Famosos no Expresso 2222

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Fanfarra tem a mesma importância do trio e podemos provar

Fanfarra tem a mesma importância do trio e podemos provar
Imagem - O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
01

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso
02

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
03

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)