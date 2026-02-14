CARNAVAL

Tia Má sobre Preta Gil no Expresso 2222: 'Celebrar a vida é a missão que ela nos deixou'

A jornalista Maíra Azevedo falou com exclusividade sobre a missão de celebrar a vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:30

Tia Má no Expresso 2222 Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Se existe alguém que consegue traduzir o sentimento coletivo que paira sobre o Edifício Oceania este ano, esse alguém é Maíra Azevedo. A nossa Tia Má chegou ao Expresso 2222 nesta sexta-feira (13) trazendo no peito aquela mistura de saudade e uma força que parece vir diretamente de sua grande amiga, Preta Gil.

Em um bate-papo sincero, a jornalista deixou claro que, para quem teve o privilégio da convivência íntima, a morte não é capaz de apagar uma presença tão vibrante. “Falar de Preta é sempre presente. Eu não consigo usar de outra forma”, desabafou Maíra. Para ela, o verbo não precisa mudar para o passado, porque a energia de Preta continua sendo o combustível de quem ocupa aquela varanda hoje.

Maíra relembrou que a maior lição deixada pela artista foi a coragem de não adiar a felicidade. Segundo ela, Preta não apenas vivia intensamente, como era a maior incentivadora para que todos ao seu redor também buscassem seus sonhos sem medo. “Celebrar a vida é a grande missão que ela deixou para todos nós. É o legado dela”, afirmou.

Para a comunicadora, o clima de festa do camarote em 2026 não é um desrespeito à ausência, mas sim o cumprimento de uma vontade expressa da própria Preta. “Todo mundo que está aqui deve continuar celebrando, porque é isso que ela espera da gente”, reforçou Tia Má.