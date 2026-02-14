Acesse sua conta
Famosos marcam presença no Galo da Madrugada

Artistas participaram do desfile do maior bloco de rua do mundo neste sábado de Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:27

Roberta Miranda e Carlinhos Maia
Roberta Miranda e Carlinhos Maia Crédito: Reprodução

Famosos marcaram presença no desfile do Galo da Madrugada neste sábado de Carnaval (14), em Recife. Entre eles estava, o influenciador Carlinhos Maia, a cantora Roberta Miranda, a atriz Lucy Ramos, David Brazil e Chico César.

Considerado o maior bloco de rua do mundo, o Galo arrastou uma multidão pelo centro da capital pernambucana, reunindo artistas, convidados e foliões de diversas partes do país. Carlinhos Maia compartilhou registros da festa nas redes sociais, enquanto Roberta Miranda levou sucessos do repertório ao público presente.

Carlinhos Maia e Roberta Miranda

Roberta Miranda por Gil Alves/ AgNews
Roberta Miranda por Gil Alves/ AgNews
Carlinhos Maia por Gil Alves/ AgNews
1 de 3
Roberta Miranda por Gil Alves/ AgNews

O desfile manteve a tradição de misturar frevo, cultura popular e grandes atrações nacionais, consolidando o Galo da Madrugada como um dos principais eventos do Carnaval brasileiro.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

