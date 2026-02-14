Famosos marcam presença no Galo da Madrugada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:27
Famosos marcaram presença no desfile do Galo da Madrugada neste sábado de Carnaval (14), em Recife. Entre eles estava, o influenciador Carlinhos Maia, a cantora Roberta Miranda, a atriz Lucy Ramos, David Brazil e Chico César.
Considerado o maior bloco de rua do mundo, o Galo arrastou uma multidão pelo centro da capital pernambucana, reunindo artistas, convidados e foliões de diversas partes do país. Carlinhos Maia compartilhou registros da festa nas redes sociais, enquanto Roberta Miranda levou sucessos do repertório ao público presente.
Carlinhos Maia e Roberta Miranda
O desfile manteve a tradição de misturar frevo, cultura popular e grandes atrações nacionais, consolidando o Galo da Madrugada como um dos principais eventos do Carnaval brasileiro.
