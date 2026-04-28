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Ana Paula Renault faz a 'limpa' nas redes sociais e surpreende com brothers excluídos e rivais mantidas

O que mais surpreendeu foi a decisão de continuar próxima de duas rivais do jogo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:00

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

Uma semana após vencer o BBB 26, Ana Paula Renault começou a reorganizar suas relações fora da casa e chamou atenção ao fazer uma “limpa” no Instagram. A campeã deixou de seguir alguns ex-participantes e definiu quem deseja manter por perto após o reality.

Entre os primeiros cortes está Samira. Ana Paula decidiu se afastar após saber de situações envolvendo a sister fora do confinamento.

Antes e depois de Ana Paula Renault

Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault e Edu Borgi por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault antes do processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

Por outro lado, a jornalista manteve contato com um grupo mais restrito de ex-colegas. Além dos aliados Tia Milena e Juliano Floss, ela também segue Leandro Boneco, que terminou a edição em quarto lugar.

O que mais surpreendeu foi a decisão de continuar próxima de duas rivais do jogo. Uma delas é Sol Vega, com quem protagonizou um dos conflitos mais marcantes da temporada. Sol chegou a ser expulsa após agredir Ana Paula durante uma discussão, mas pediu desculpas na final do programa, o que teria facilitado a reaproximação.

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Outra relação que permanece é com Marciele. Apesar de integrarem grupos opostos dentro da casa e terem se desentendido ao longo do jogo, as duas seguem conectadas fora do reality.

Já nomes como Jordana e Gabriela Panquequinha, que deixaram o programa em boa relação com a campeã, não estão entre os perfis mantidos por Ana Paula nas redes sociais.

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