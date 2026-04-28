BBB 26

Ana Paula Renault faz a 'limpa' nas redes sociais e surpreende com brothers excluídos e rivais mantidas

O que mais surpreendeu foi a decisão de continuar próxima de duas rivais do jogo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:00

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

Uma semana após vencer o BBB 26, Ana Paula Renault começou a reorganizar suas relações fora da casa e chamou atenção ao fazer uma “limpa” no Instagram. A campeã deixou de seguir alguns ex-participantes e definiu quem deseja manter por perto após o reality.

Entre os primeiros cortes está Samira. Ana Paula decidiu se afastar após saber de situações envolvendo a sister fora do confinamento.

Antes e depois de Ana Paula Renault 1 de 24

Por outro lado, a jornalista manteve contato com um grupo mais restrito de ex-colegas. Além dos aliados Tia Milena e Juliano Floss, ela também segue Leandro Boneco, que terminou a edição em quarto lugar.

O que mais surpreendeu foi a decisão de continuar próxima de duas rivais do jogo. Uma delas é Sol Vega, com quem protagonizou um dos conflitos mais marcantes da temporada. Sol chegou a ser expulsa após agredir Ana Paula durante uma discussão, mas pediu desculpas na final do programa, o que teria facilitado a reaproximação.

Outra relação que permanece é com Marciele. Apesar de integrarem grupos opostos dentro da casa e terem se desentendido ao longo do jogo, as duas seguem conectadas fora do reality.