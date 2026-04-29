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Um aviso do Universo mexe com Áries, Virgem, Sagitário e Peixes hoje (29 de abril) e exige mudança urgente e imediata

Um momento de reflexão profunda traz clareza, reposicionamento e decisões que impactam diretamente a forma de viver e se relacionar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:12

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 29 de abril, chega com uma energia mais introspectiva, que convida a olhar para dentro e repensar atitudes, sentimentos e a forma como você se conecta com o mundo. Pequenos insights podem ter um efeito gigante, especialmente quando envolvem comunicação, empatia e equilíbrio emocional. Para alguns signos, esse é um verdadeiro ponto de ajuste. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: O momento pede mais sensibilidade na forma de se expressar. Sua intensidade pode ser mal interpretada, e o aprendizado aqui é comunicar o que você sente com mais empatia. Pequenas mudanças na forma de falar fazem toda a diferença nos resultados.

Dica cósmica: Nem sempre é sobre o que você diz, mas como você diz.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
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Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Virgem: Você começa a enxergar situações por uma nova perspectiva, conseguindo se colocar no lugar do outro com mais facilidade. Isso muda completamente sua forma de lidar com conflitos e opiniões diferentes. O dia favorece equilíbrio e maturidade nas relações.

Dica cósmica: Ouvir com atenção pode trazer respostas que você não esperava.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
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Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Sagitário: Um despertar importante faz você valorizar mais o presente e parar de gastar energia com preocupações desnecessárias. Existe uma vontade maior de viver com leveza, autenticidade e liberdade emocional. Esse reposicionamento muda sua forma de encarar a vida.

Dica cósmica: Viva o agora com mais verdade e menos medo.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Peixes: Você entende que sua sensibilidade é uma força, não uma fraqueza. Ao mesmo tempo, percebe a importância de não se anular para agradar os outros. O dia traz mais consciência sobre limites e identidade.

Dica cósmica: Ser você mesmo é o que te conecta com as pessoas certas.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
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Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Áries Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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