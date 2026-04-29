Como é a mansão de Cristiano Ronaldo, que tem praia interna e itens do banheiro em ouro maciço

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de abril de 2026 às 06:00
A nova mansão de Cristiano Ronaldo em Portugal chama atenção pelo nível de luxo e pelos detalhes pouco comuns. Localizada na região da Quinta da Marinha, a cerca de 50 quilômetros de Lisboa, a propriedade foi avaliada em aproximadamente R$ 215 milhões e levou mais de três anos para ser concluída .
Entre os destaques da residência estão piscinas internas e externas, uma espécie de praia particular dentro da casa e quadras de areia. O imóvel também conta com torneiras feitas de ouro maciço e acabamento com mármore italiano em diferentes ambientes .
Mansão de CR7
A mansão possui oito quartos, além de áreas de lazer como academia completa, sala de cinema privativa e garagem subterrânea. Outro detalhe é um mural da marca Louis Vuitton, feito sob medida para o quarto do jogador com a companheira, Georgina Rodríguez .
Apesar de já estar pronta, a expectativa é que o craque português passe a viver no local apenas após encerrar a carreira. Atualmente, ele segue atuando pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita .
O imóvel integra um portfólio imobiliário de alto padrão construído ao longo dos anos pelo jogador, que possui propriedades em diferentes países, incluindo Portugal, Espanha e Arábia Saudita.