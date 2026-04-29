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Como é a mansão de Cristiano Ronaldo, que tem praia interna e itens do banheiro em ouro maciço

Imóvel de luxo levou mais de três anos para ficar pronto e reúne estrutura de alto padrão com itens exclusivos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 06:00

Físico de Cristiano Ronaldo
Físico de Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

A nova mansão de Cristiano Ronaldo em Portugal chama atenção pelo nível de luxo e pelos detalhes pouco comuns. Localizada na região da Quinta da Marinha, a cerca de 50 quilômetros de Lisboa, a propriedade foi avaliada em aproximadamente R$ 215 milhões e levou mais de três anos para ser concluída .

Entre os destaques da residência estão piscinas internas e externas, uma espécie de praia particular dentro da casa e quadras de areia. O imóvel também conta com torneiras feitas de ouro maciço e acabamento com mármore italiano em diferentes ambientes .

Mansão de CR7

Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
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Mansão de CR7 por Reprodução

A mansão possui oito quartos, além de áreas de lazer como academia completa, sala de cinema privativa e garagem subterrânea. Outro detalhe é um mural da marca Louis Vuitton, feito sob medida para o quarto do jogador com a companheira, Georgina Rodríguez .

Apesar de já estar pronta, a expectativa é que o craque português passe a viver no local apenas após encerrar a carreira. Atualmente, ele segue atuando pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita .

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O imóvel integra um portfólio imobiliário de alto padrão construído ao longo dos anos pelo jogador, que possui propriedades em diferentes países, incluindo Portugal, Espanha e Arábia Saudita.

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