Zé Felipe deixa mansão luxuosa onde morava; imóvel de R$ 27 milhões tem 7 quartos, adega e spa

Cantor contou nas redes sociais que iniciará uma nova fase em sua vida pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:36

Zé Felipe na mansão em Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe está de mudança. O cantor anunciou nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (24), que está iniciando uma nova fase em sua vida pessoal. Ele começou a organização para deixar a casa onde vive atualmente, para onde foi após sua separação de Virginia Fonseca, em maio de 2025. Agora, deve seguir para um novo endereço.

"Agora é o seguinte: treinar, começar a arrumar as coisas, vamos mudar de casa. É. Bora com Deus, né? Outra casa, com mais prosperidade, mais bênçãos e Deus sempre na frente. Hoje a gente começa a organizar tudo", disse Zé, mostrando empolgação com o momento. Ele, porém, não deu maiores detalhes sobre o novo imóvel.

Como é a casa onde Zé Felipe morava?

O imóvel, avaliado em R$ 27 milhões, possui sete quartos (sendo seis suítes), quatro banheiros, escritório, sala de música, sala para estudo, hall de estar, adega, copa de apoio, além de uma sala de SPA com acesso externo para o deck da piscina. Não para por aí: tem também home cinema, área gourmet, hidromassagem, sunken pit fire e garagens com capacidade para até 15 carros.

Um outro destaque da casa é televisão que sai do teto, instalada no espaço de convivência. Na parte externa, há piscina, espreguiçadeiras e uma ampla área gourmet mobiliada com móveis de luxo.

Nas redes sociais, o artista chegou a mostrar algumas imagens da mansão, que tem espaços bem amplos em cerca de 1.388 m². Ele compartilhou alguns outros detalhes do imóvel, como um vaso sanitário com funções automatizadas, como a autolimpeza. “Esse (vaso) é mais forte que o do Japão. Eu até me assustei. Foi aquela cuspida”, relatou aos seguidores sobre a primeira vez ao usar a peça (gravando, inclusive, um vídeo dentro do banheiro).

De acordo com a imobiliária My Broker, a residência se destaca pelo seu acabamento e móveis de “alta qualidade”. Tudo integrado a um “projeto de arquitetura, iluminação e paisagismo contemporâneos, e um sistema de climatização que se estende por todos os ambientes”.