Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe deixa mansão luxuosa onde morava; imóvel de R$ 27 milhões tem 7 quartos, adega e spa

Cantor contou nas redes sociais que iniciará uma nova fase em sua vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:36

Zé Felipe na mansão em Goiânia
Zé Felipe na mansão em Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe está de mudança. O cantor anunciou nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (24), que está iniciando uma nova fase em sua vida pessoal. Ele começou a organização para deixar a casa onde vive atualmente, para onde foi após sua separação de Virginia Fonseca, em maio de 2025. Agora, deve seguir para um novo endereço.

"Agora é o seguinte: treinar, começar a arrumar as coisas, vamos mudar de casa. É. Bora com Deus, né? Outra casa, com mais prosperidade, mais bênçãos e Deus sempre na frente. Hoje a gente começa a organizar tudo", disse Zé, mostrando empolgação com o momento. Ele, porém, não deu maiores detalhes sobre o novo imóvel.

Zé Felipe na mansão em Goiânia

Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Mansão onde Zé Felipe morava por Reprodução
Zé Felipe mostrou nova mansão por Reprodução/Instagram
1 de 10
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução

Como é a casa onde Zé Felipe morava?

O imóvel, avaliado em R$ 27 milhões, possui sete quartos (sendo seis suítes), quatro banheiros, escritório, sala de música, sala para estudo, hall de estar, adega, copa de apoio, além de uma sala de SPA com acesso externo para o deck da piscina. Não para por aí: tem também home cinema, área gourmet, hidromassagem, sunken pit fire e garagens com capacidade para até 15 carros.

Um outro destaque da casa é televisão que sai do teto, instalada no espaço de convivência. Na parte externa, há piscina, espreguiçadeiras e uma ampla área gourmet mobiliada com móveis de luxo.

Mansão onde o cantor Zé Felipe morava

Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução
Mansão onde Zé Felipe morava por Reprodução
Mansão onde Zé Felipe morava por Reprodução
Mansão onde Zé Felipe morava por Reprodução
Mansão onde Zé Felipe morava por Reprodução
Mansão onde Zé Felipe morava por Reprodução
Mansão onde Zé Felipe morava por Reprodução
Mansão onde Zé Felipe morava por Reprodução
1 de 28
Mansão do cantor Zé Felipe por Reprodução

Nas redes sociais, o artista chegou a mostrar algumas imagens da mansão, que tem espaços bem amplos em cerca de 1.388 m². Ele compartilhou alguns outros detalhes do imóvel, como um vaso sanitário com funções automatizadas, como a autolimpeza. “Esse (vaso) é mais forte que o do Japão. Eu até me assustei. Foi aquela cuspida”, relatou aos seguidores sobre a primeira vez ao usar a peça (gravando, inclusive, um vídeo dentro do banheiro).

De acordo com a imobiliária My Broker, a residência se destaca pelo seu acabamento e móveis de “alta qualidade”. Tudo integrado a um “projeto de arquitetura, iluminação e paisagismo contemporâneos, e um sistema de climatização que se estende por todos os ambientes”.

A mansão fica no Condomínio Aldeia do Vale, um dos mais exclusivos de Goiânia e mesmo local onde Zé Felipe vivia com Virginia e os três filhos antes da separação. O condomínio se assemelha a um clube de luxo e é lar de políticos, celebridades e empresários. Ao todo, tem 18 lagos com nascentes próprias, espaço ecumênico, área para feirinhas semanais, quadras, piscina, hípica, heliponto, academia, pista para caminhada, circuito funcional, lanchonete, restaurante japonês.

Leia mais

Imagem - O que é ser ecossexual? Termo voltou ao debate após declaração de Sérgio Marone

O que é ser ecossexual? Termo voltou ao debate após declaração de Sérgio Marone

Imagem - Juliano Floss sofre acidente de madrugada, passa mal e recebe atendimento médico no BBB 26: 'Precisou levar pontos'

Juliano Floss sofre acidente de madrugada, passa mal e recebe atendimento médico no BBB 26: 'Precisou levar pontos'

Imagem - Esposa de Cowboy toma atitude após ataques contra a filha de 4 anos e ameaças de denúncia ao ICE

Esposa de Cowboy toma atitude após ataques contra a filha de 4 anos e ameaças de denúncia ao ICE

Tags:

zé Felipe Mansão Mansão do Cantor zé Felipe Imóvel Residencia

Mais recentes

Imagem - Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'

Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'
Imagem - No BBB 26, Jordana surpreende ao revelar que Amado Batista já foi seu sogro: 'Andei de jatinho'

No BBB 26, Jordana surpreende ao revelar que Amado Batista já foi seu sogro: 'Andei de jatinho'
Imagem - Quando o Universo decide colaborar, hoje (24 de fevereiro) se torna um dia raro de abundância e sorte real para 4 signos

Quando o Universo decide colaborar, hoje (24 de fevereiro) se torna um dia raro de abundância e sorte real para 4 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
02

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
03

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - 'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada
04

'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada