Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quando o Universo decide colaborar, hoje (24 de fevereiro) se torna um dia raro de abundância e sorte real para 4 signos

O universo cria o cenário certo para decisões firmes, respostas rápidas e recompensas que não dependem mais de esforço dobrado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 24 de fevereiro, carrega uma sensação clara de encaixe. Nada parece forçado, nada exige convencimento externo. Há propósito, direção e confiança nas próprias escolhas. Para quatro signos, o universo responde diretamente à postura adotada, abrindo caminhos de prosperidade, facilitando acordos e colocando oportunidades exatamente onde antes havia espera. A sorte aqui não vem do acaso, mas da coragem de assumir o controle. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Depois de muita espera, a sorte finalmente muda de forma decisiva hoje (24 de fevereiro) para esses 3 signos

Depois de muita espera, a sorte finalmente muda de forma decisiva hoje (24 de fevereiro) para esses 3 signos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de fevereiro): negociações favorecem avanços e decisões estratégicas ganham força

Cor e número da sorte de hoje (24 de fevereiro): negociações favorecem avanços e decisões estratégicas ganham força

Imagem - O amor aparece de repente hoje (24 de fevereiro) e força 3 signos a saírem da zona de conforto

O amor aparece de repente hoje (24 de fevereiro) e força 3 signos a saírem da zona de conforto

Áries: A iniciativa deixa de ser impulsiva e passa a ser estratégica. Você percebe que não precisa ter todas as respostas para avançar e isso destrava situações que estavam paradas. O dia favorece decisões práticas, investimentos de energia bem direcionados e atitudes que geram retorno rápido. A confiança cresce à medida que você age, não antes disso.

Dica cósmica: Comece com o que você tem agora e ajuste no caminho.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer: O momento pede menos espera e mais ação própria. Você entende que ninguém fará por você aquilo que já está pronto para assumir. Ao confiar mais no seu julgamento, a sensação de medo perde espaço e dá lugar a uma postura mais firme. A abundância surge quando você deixa de pedir validação e passa a sustentar suas escolhas.

Dica cósmica: A segurança que você busca fora já existe dentro.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Libra: Parcerias ganham força e deixam de ser fonte de desgaste. Conversas fluem, pedidos são atendidos e soluções financeiras aparecem com mais facilidade. O dia favorece acordos, apoios inesperados e divisão justa de responsabilidades. Quando você se posiciona com clareza, o universo responde com equilíbrio.

Dica cósmica: Pedir o que precisa também é um ato de merecimento.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Capricórnio: A sensação de controle absoluto dá lugar a uma estratégia mais inteligente. Ao aceitar apoio e seguir o fluxo do momento, você percebe que os resultados chegam sem desgaste excessivo. A abundância vem da confiança no processo e da capacidade de reconhecer o tempo certo de agir e o de observar.

Dica cósmica: Nem toda vitória exige confronto, algumas pedem alinhamento.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte Universo

Mais recentes

Imagem - Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'

Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'
Imagem - No BBB 26, Jordana surpreende ao revelar que Amado Batista já foi seu sogro: 'Andei de jatinho'

No BBB 26, Jordana surpreende ao revelar que Amado Batista já foi seu sogro: 'Andei de jatinho'
Imagem - Dança de Ana Paula Renault no BBB 26 viraliza e chama atenção de Bob Sinclar

Dança de Ana Paula Renault no BBB 26 viraliza e chama atenção de Bob Sinclar

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
02

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
03

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - 'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada
04

'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada