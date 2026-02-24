Acesse sua conta
Depois de muita espera, a sorte finalmente muda de forma decisiva hoje (24 de fevereiro) para esses 3 signos

Intuição afiada, decisões bem feitas e o momento certo se unem para virar o jogo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 24 de fevereiro, destaca a força das escolhas conscientes e do timing correto. Nada acontece por acaso agora. A sorte surge como consequência direta de atitudes tomadas com calma, estratégia e confiança pessoal. Pequenos ajustes feitos no passado começam a mostrar resultados claros, trazendo alívio, segurança e sensação de avanço. Para três signos, este é um daqueles dias em que tudo começa a se encaixar de forma visível. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Uma mudança de planos leva você a olhar com mais atenção para sua vida financeira e perceber que a situação é melhor do que imaginava. O dia traz clareza sobre decisões que você tomou com prudência e que agora se mostram acertadas. A confiança cresce junto com a sensação de estabilidade. A sorte aparece quando você reconhece que pensar antes de agir foi seu maior trunfo.

Dica cósmica: Confiança se constrói quando você vê o resultado das próprias escolhas.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme
Provença (França) – Beleza e tranquilidade
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Virgem: Algo que parecia dar errado muda de direção de forma surpreendente. Você consegue enxergar com clareza como cada passo dado anteriormente contribuiu para o momento atual. Essa percepção traz alívio e até leveza diante do que antes causava tensão. A sorte se manifesta quando você para de duvidar de si e aceita que fez um bom trabalho.

Dica cósmica: Reconhecer seus acertos atrai ainda mais oportunidades.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar
Tóquio (Japão) – Organização extrema
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada
Curitiba (PR) – Planejamento urbano
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Capricórnio: Uma informação estratégica chega e muda completamente sua visão do futuro. Aquilo que faltava para fechar o quebra-cabeça finalmente se encaixa. Com mais clareza, você consegue planejar os próximos passos com segurança e foco. A boa fortuna surge como resultado direto da paciência e da disciplina que você manteve até aqui.

Dica cósmica: Planejamento bem feito transforma esforço em recompensa.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada
Pequim (China) – História milenar e poder
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização
Gramado (RS) – Organização e tradição
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

