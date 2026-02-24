Acesse sua conta
3 signos tomam a frente e podem conquistar uma promoção nesta terça (24 de fevereiro)

A Lua Crescente atinge o topo do mapa de Virgem e o brilho de Gêmeos abre portas profissionais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se o seu objetivo é crescimento profissional, o horário do almoço hoje traz uma energia de "vitrine". A Lua Crescente no setor de carreira para alguns signos, aliada à agilidade geminiana, cria o cenário perfeito para quem quer ser visto e reconhecido. Para Virgem, a visibilidade é máxima: é o momento de mostrar seus talentos, apresentar relatórios e deixar claro quais são as suas ambições. Não tenha medo de brilhar; o céu está jogando luz sobre a sua competência.

Para os Geminianos, a fase é de liderança intelectual. Sua capacidade de vender ideias e convencer pessoas está no topo, o que torna este o dia ideal para negociações e assinaturas de contratos de curto prazo. Já para Leão, o trabalho em equipe ganha um fôlego novo. Suas sugestões serão bem recebidas e sua capacidade de motivar os colegas pode render elogios da chefia.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

O clima corporativo hoje não aceita rodeios. Quer uma promoção? Fale. Tem uma solução criativa para um problema antigo? Apresente. A autoridade agora pertence a quem demonstra coragem imediata e clareza na comunicação. Mas lembre-se: a Lua em Gêmeos pode gerar uma certa dispersão, então mantenha o foco no resultado final para não parecer apenas "falante" demais.

Aproveite este pico de energia para expandir seus contatos. Um café rápido ou uma conversa direta ao ponto podem abrir portas que meses de burocracia não abriram. A sua fala é a sua ferramenta mais poderosa hoje; use-a com estratégia e veja sua vida profissional ganhar um novo impulso.

