3 signos tomam a frente e podem conquistar uma promoção nesta terça (24 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:00
Se o seu objetivo é crescimento profissional, o horário do almoço hoje traz uma energia de "vitrine". A Lua Crescente no setor de carreira para alguns signos, aliada à agilidade geminiana, cria o cenário perfeito para quem quer ser visto e reconhecido. Para Virgem, a visibilidade é máxima: é o momento de mostrar seus talentos, apresentar relatórios e deixar claro quais são as suas ambições. Não tenha medo de brilhar; o céu está jogando luz sobre a sua competência.
Para os Geminianos, a fase é de liderança intelectual. Sua capacidade de vender ideias e convencer pessoas está no topo, o que torna este o dia ideal para negociações e assinaturas de contratos de curto prazo. Já para Leão, o trabalho em equipe ganha um fôlego novo. Suas sugestões serão bem recebidas e sua capacidade de motivar os colegas pode render elogios da chefia.
O clima corporativo hoje não aceita rodeios. Quer uma promoção? Fale. Tem uma solução criativa para um problema antigo? Apresente. A autoridade agora pertence a quem demonstra coragem imediata e clareza na comunicação. Mas lembre-se: a Lua em Gêmeos pode gerar uma certa dispersão, então mantenha o foco no resultado final para não parecer apenas "falante" demais.
Aproveite este pico de energia para expandir seus contatos. Um café rápido ou uma conversa direta ao ponto podem abrir portas que meses de burocracia não abriram. A sua fala é a sua ferramenta mais poderosa hoje; use-a com estratégia e veja sua vida profissional ganhar um novo impulso.