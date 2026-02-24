ASTROLOGIA

3 signos tomam a frente e podem conquistar uma promoção nesta terça (24 de fevereiro)

A Lua Crescente atinge o topo do mapa de Virgem e o brilho de Gêmeos abre portas profissionais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se o seu objetivo é crescimento profissional, o horário do almoço hoje traz uma energia de "vitrine". A Lua Crescente no setor de carreira para alguns signos, aliada à agilidade geminiana, cria o cenário perfeito para quem quer ser visto e reconhecido. Para Virgem, a visibilidade é máxima: é o momento de mostrar seus talentos, apresentar relatórios e deixar claro quais são as suas ambições. Não tenha medo de brilhar; o céu está jogando luz sobre a sua competência.



Para os Geminianos, a fase é de liderança intelectual. Sua capacidade de vender ideias e convencer pessoas está no topo, o que torna este o dia ideal para negociações e assinaturas de contratos de curto prazo. Já para Leão, o trabalho em equipe ganha um fôlego novo. Suas sugestões serão bem recebidas e sua capacidade de motivar os colegas pode render elogios da chefia.

O clima corporativo hoje não aceita rodeios. Quer uma promoção? Fale. Tem uma solução criativa para um problema antigo? Apresente. A autoridade agora pertence a quem demonstra coragem imediata e clareza na comunicação. Mas lembre-se: a Lua em Gêmeos pode gerar uma certa dispersão, então mantenha o foco no resultado final para não parecer apenas "falante" demais.

