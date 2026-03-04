Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lázaro Ramos presenteia Fernanda Montenegro com 'Nossa Senhora das Torres', amuleto de Wagner Moura no Globo de Ouro

Ramos e Montenegro contracenam na nova produção de Cláudio Torres, “Velhos Bandidos”

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:01

Ary Fontoura, Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine e Lázaro Ramos em sessão de
Ary Fontoura, Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine e Lázaro Ramos em sessão especial de "Velhos Bandidos" Crédito: Reprodução/ Instagram

Lázaro Ramos utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para compartilhar o momento em que presenteia a colega de elenco, Fernanda Montenegro. No vídeo, o ator aparece ao lado da veterana entregando um "santinho" e perguntando se ela já possuía o item.

“Não tenho, é Nossa Senhora”, responde a atriz ao receber o presente, que traz uma representação estilizada de sua filha, Fernanda Torres. Em ocasião anterior, Wagner Moura também carregou o amuleto durante a cerimônia em que venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, por “O Agente Secreto”.

“Nossa Senhora das Torres abençoando o filme ‘Velhos Bandidos’ nas mãos da Fernanda Montenegro! Que beleza!”, escreveu Lázaro na legenda da publicação.

Com carinho, o artista relembrou o registro feito durante uma sessão especial antecipada do filme, realizada na última sexta-feira (27): “Esse foi só um dos momentos divertidos que vivi com Dona Fernanda no dia que a gente assistiu ao filme pela 1ª vez no cinema, com o resto do elenco! Em breve mostro como foi pra vocês!”.

Ao final, ele aproveitou para divulgar a data de lançamento da produção: “Estreia nos cinemas 26/03, viu?!”.

"Velhos Bandidos" é o longa-metragem que marca a despedida de Fernanda Montenegro das telonas, aos 96 anos. Dirigida por seu filho, Cláudio Torres, a trama acompanha o casal Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura) no planejamento de um assalto a banco. Para o sucesso do plano, eles se unem aos assaltantes Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta). Embora a dupla jovem relute inicialmente em trabalhar com os veteranos, acaba aceitando a proposta. No encalço do grupo, está o investigador Olavo (Lázaro Ramos).

Lázaro Ramos

Lázaro Ramos por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
'Na Minha Pele' foi escrito e narrado por Lázaro Ramos, em 2017 por Divulgação
Lázaro Ramos por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
Lázaro Ramos por Ana Albuquerque
Lázaro Ramos por Reprodução/ Instagram
Lazaro Ramos viveu o personagem Roque nos dois filmes 'Ó Paí Ó'  por divulgação
1 de 6
Lázaro Ramos por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Lucas Penteado defende Babu Santana: ‘Salvou minha vida’

Ex-BBB Lucas Penteado defende Babu Santana: ‘Salvou minha vida’

Imagem - Ivete Sangalo tem recepção especial dos filhos após alta hospitalar: ‘Benção demais’

Ivete Sangalo tem recepção especial dos filhos após alta hospitalar: ‘Benção demais’

Imagem - Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine prestigiam sessão especial de ‘Velhos Bandidos’

Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine prestigiam sessão especial de ‘Velhos Bandidos’

Tags:

Fernanda Montenegro Lázaro Ramos

Mais recentes

Imagem - Poze do Rodo questiona ação policial em caso de estupro coletivo

Poze do Rodo questiona ação policial em caso de estupro coletivo
Imagem - Rapper recebe pena de 12 anos por matar estudante

Rapper recebe pena de 12 anos por matar estudante
Imagem - Sem noivado? Revelação estremece relacionamento de João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (4)

Sem noivado? Revelação estremece relacionamento de João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (4)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas
01

Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
02

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
03

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos