Lázaro Ramos presenteia Fernanda Montenegro com 'Nossa Senhora das Torres', amuleto de Wagner Moura no Globo de Ouro

Ramos e Montenegro contracenam na nova produção de Cláudio Torres, “Velhos Bandidos”

K Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:01

Ary Fontoura, Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine e Lázaro Ramos em sessão especial de "Velhos Bandidos" Crédito: Reprodução/ Instagram

Lázaro Ramos utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para compartilhar o momento em que presenteia a colega de elenco, Fernanda Montenegro. No vídeo, o ator aparece ao lado da veterana entregando um "santinho" e perguntando se ela já possuía o item.

“Não tenho, é Nossa Senhora”, responde a atriz ao receber o presente, que traz uma representação estilizada de sua filha, Fernanda Torres. Em ocasião anterior, Wagner Moura também carregou o amuleto durante a cerimônia em que venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, por “O Agente Secreto”.

“Nossa Senhora das Torres abençoando o filme ‘Velhos Bandidos’ nas mãos da Fernanda Montenegro! Que beleza!”, escreveu Lázaro na legenda da publicação.

Com carinho, o artista relembrou o registro feito durante uma sessão especial antecipada do filme, realizada na última sexta-feira (27): “Esse foi só um dos momentos divertidos que vivi com Dona Fernanda no dia que a gente assistiu ao filme pela 1ª vez no cinema, com o resto do elenco! Em breve mostro como foi pra vocês!”.

Ao final, ele aproveitou para divulgar a data de lançamento da produção: “Estreia nos cinemas 26/03, viu?!”.

"Velhos Bandidos" é o longa-metragem que marca a despedida de Fernanda Montenegro das telonas, aos 96 anos. Dirigida por seu filho, Cláudio Torres, a trama acompanha o casal Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura) no planejamento de um assalto a banco. Para o sucesso do plano, eles se unem aos assaltantes Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta). Embora a dupla jovem relute inicialmente em trabalhar com os veteranos, acaba aceitando a proposta. No encalço do grupo, está o investigador Olavo (Lázaro Ramos).