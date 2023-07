José Dumont é condenado por armazenar pornografia infantil

O ator José Dumont foi condenado por possuir e armazenar fotos e vídeos de pornografia envolvendo crianças e adolescentes.



Por ter mais de 70 anos, o ator teve sua pena inicial de 1 ano e dois meses reduzida, e foi condenado a um ano de reclusão em regime aberto, de acordo com o colunista Ancelmo Góes, do O Globo.



O juiz do caso também condenou o ator a pagar as custas processuais da ação.



Dumont foi preso preventivamente no ano passado, investigado por estupro de vulnerável. Ele já havia sido preso em 15 de setembro, mas foi solto no Dia das Crianças, monitorado por tornozeleira eletrõnica.