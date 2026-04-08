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Suzanna Freitas atualiza estado de saúde de Mico Freitas após AVC

Empresário, marido de Kelly Key, apresenta apenas limitação nos movimentos da mão esquerda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:29

Suzanna Freitas entre Kelly Key e Mico Freitas
Suzanna Freitas entre Kelly Key e Mico Freitas Crédito: Reprodução

Suzanna Freitas usou as redes sociais, nesta terça-feira (7), para tranquilizar seguidores sobre o estado de saúde do empresário Mico Freitas, que sofreu um AVC. Horas após a cantora Kelly Key revelar o ocorrido, a influenciadora afirmou que o pai está bem e sem sequelas graves, apresentando apenas dificuldade nos movimentos da mão esquerda.

"A gente não foi passar a Páscoa com eles em Portugal, mas a minha família está toda lá. Eu e Vitor [seu irmão] estamos aqui na correria de trabalho e da faculdade dele, e a gente tem falado com ele o tempo. Nos bastidores, a gente tem participado muito do que está acontecendo, então estou passando aqui pra pra tranquilizar vocês realmente e dizer que ele está bem", falou.

Mico Freitas

Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
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Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram

"Ele só está megachateado porque não quer ficar no hospital, e eu entendo porque realmente é muito chato, mas está tomando medicação e esperando porque precisa fazer uma bateria de exames. Alguns ele já até havia feito, por isso que a gente estranhou tanto, já que ele é saudável. Mas o que tiver que ser feito, a gente vai fazer. O importante é que ele está bem e sem sequelas graves", completou.

Suzanna tem o nome de Mico Freitas em sua certidão de nascimento após um processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva. A decisão, tomada em comum acordo com o pai biológico, Latino, e a mãe, Kelly Key, permitiu que Suzanna incluísse o sobrenome do empresário angolano em seus documentos oficiais sem excluir a filiação original de registro.

Kelly Key e Mico Freitas estão juntos desde 2002, quando Suzanna tinha 2 anos. Os dois também são pais de Artur e Jaime Vitor.

Kelly Key e Mico Freitas ao lado dos filhos, Suzanna, Vitor e Arthur
Kelly Key e Mico Freitas ao lado dos filhos, Suzanna, Vitor e Arthur Crédito: Reprodução/Instagram

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Tags:

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