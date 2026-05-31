Dona de casa? Gretchen revela detalhes de sua rotina com o marido: 'Roupa arrumada por cor'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de maio de 2026 às 09:25
A cantora Gretchen, de 66 anos, abriu a intimidade de sua rotina doméstica em entrevista à revista Quem e revelou que, longe dos holofotes, assume com orgulho o papel de uma esposa extremamente cuidadosa e tradicional.
Vivendo o que chama de "relacionamento dos sonhos" há seis anos com o músico paraense Esdhras De Souza, a eterna Rainha do Rebolado contou que o marido precisou se acostumar com o seu jeito detalhista de cuidar do lar. Quando se conheceram, ele estava divorciado há uma década e não tinha o hábito de ser paparicado.
Gretchen revela alopecia
"Ele era um homem que não sabia o que era acordar e ter o café da manhã pronto na mesa, ter a comida que ele gosta no almoço, a roupa lavada, passada e arrumadinha nas gavetas por cor... Então, para ele foi uma experiência diferente e, para mim, foi maravilhoso poder encontrar alguém que gosta deste meu cuidado", confessou a artista.
Essa busca por um companheiro que aceitasse o seu lado doméstico é um desejo antigo da cantora. Anos atrás, em um desabafo ao apresentador Gugu Liberato, ela revelou a dificuldade de encontrar parceiros que conseguissem separar o mito dos palcos da mulher real. Para ela, existem duas personalidades bem distintas que não se misturam.
Enquanto a personagem Gretchen pertence ao público e esbanja sensualidade, a Maria Odete (seu nome de batismo) é o oposto: gosta de colocar a pasta na escova de dente do marido, separar a toalha na saída do chuveiro e esperar o companheiro voltar do trabalho cheirosa, cuidando da casa e dos filhos.
Além da dedicação na rotina da casa, o casal compartilha uma forte conexão espiritual. Gretchen cobriu o marido de elogios, destacando o bom humor dele, que acorda e dorme feliz todos os dias. Os dois também dividem uma ligação profunda com as tradições do Norte do país. "A gente vive essa ancestralidade na nossa vida e temos a nossa pajé no Marajó", detalhou a cantora.