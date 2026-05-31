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Dona de casa? Gretchen revela detalhes de sua rotina com o marido: 'Roupa arrumada por cor'

Vivendo união dos sonhos, artista de 66 anos detalha regras do dia a dia da casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 09:25

Gretchen e marido, Esdras de Souza Crédito: Reprodução

A cantora Gretchen, de 66 anos, abriu a intimidade de sua rotina doméstica em entrevista à revista Quem e revelou que, longe dos holofotes, assume com orgulho o papel de uma esposa extremamente cuidadosa e tradicional.

Vivendo o que chama de "relacionamento dos sonhos" há seis anos com o músico paraense Esdhras De Souza, a eterna Rainha do Rebolado contou que o marido precisou se acostumar com o seu jeito detalhista de cuidar do lar. Quando se conheceram, ele estava divorciado há uma década e não tinha o hábito de ser paparicado.

Gretchen revela alopecia 1 de 12

"Ele era um homem que não sabia o que era acordar e ter o café da manhã pronto na mesa, ter a comida que ele gosta no almoço, a roupa lavada, passada e arrumadinha nas gavetas por cor... Então, para ele foi uma experiência diferente e, para mim, foi maravilhoso poder encontrar alguém que gosta deste meu cuidado", confessou a artista.

Essa busca por um companheiro que aceitasse o seu lado doméstico é um desejo antigo da cantora. Anos atrás, em um desabafo ao apresentador Gugu Liberato, ela revelou a dificuldade de encontrar parceiros que conseguissem separar o mito dos palcos da mulher real. Para ela, existem duas personalidades bem distintas que não se misturam.

Enquanto a personagem Gretchen pertence ao público e esbanja sensualidade, a Maria Odete (seu nome de batismo) é o oposto: gosta de colocar a pasta na escova de dente do marido, separar a toalha na saída do chuveiro e esperar o companheiro voltar do trabalho cheirosa, cuidando da casa e dos filhos.