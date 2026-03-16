FÉRIAS

Gretchen curte Belém do Pará em passeio de barco e toma banho de ‘baldinho’ em rio

Cantora tem forte ligação com Belém, onde mantém um apartamento

Felipe Sena

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:25

Gretchen aproveita Belém, no Pará Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Gretchen está de férias, descansando alguns dias em Belém do Pará, um dos destinos turísticos mais conhecidos do Brasil, e aproveitou o momento para fazer um passeio de barco com amigos e o esposo, o saxofonista Esdras de Souza.

A cantora, de 66 anos, compartilhou vários registros usando biquíni fio dental. Em um vídeo, ela aparece dançando forró e carimbó, além de se refrescar com um “banho de baldinho” no famoso Rio Guaraná, na Baía do Guajará.

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Em um publicação através dos Stories do Instagram, Gretchen fez uma reflexão sobre a vida e os bons momentos. “Então? A vida de verdade nos proporciona esses momentos”.

Grecthen tomando banho de 'baldinho' Crédito: Reprodução | Instagram

Gretchen vive em Portugal desde 2023, mas vem ao Brasil com frequência e costuma se hospedar em Belém, onde mantém uma casa. A casa de Gretchen em Belém fica localizada no bairro do Jurunas, conhecida por ser um refúgio personalizado com base clara, decoração clean e um espaço de relaxamento, dividida com o esposo Esdras.

Após polêmicas com vizinhos em 2023, a cantora chegou a colocar o imóvel à venda, mas mantém forte ligação com o Pará. A maioria dos conflitos aconteceram por causa de uma borracharia, que constantemente bloqueava sua garagem.

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