Gretchen curte Belém do Pará em passeio de barco e toma banho de ‘baldinho’ em rio

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Felipe Sena
Publicado em 16 de março de 2026 às 19:25
A cantora Gretchen está de férias, descansando alguns dias em Belém do Pará, um dos destinos turísticos mais conhecidos do Brasil, e aproveitou o momento para fazer um passeio de barco com amigos e o esposo, o saxofonista Esdras de Souza.
A cantora, de 66 anos, compartilhou vários registros usando biquíni fio dental. Em um vídeo, ela aparece dançando forró e carimbó, além de se refrescar com um “banho de baldinho” no famoso Rio Guaraná, na Baía do Guajará.
Gretchen
Em um publicação através dos Stories do Instagram, Gretchen fez uma reflexão sobre a vida e os bons momentos. “Então? A vida de verdade nos proporciona esses momentos”.
Gretchen vive em Portugal desde 2023, mas vem ao Brasil com frequência e costuma se hospedar em Belém, onde mantém uma casa. A casa de Gretchen em Belém fica localizada no bairro do Jurunas, conhecida por ser um refúgio personalizado com base clara, decoração clean e um espaço de relaxamento, dividida com o esposo Esdras.
Após polêmicas com vizinhos em 2023, a cantora chegou a colocar o imóvel à venda, mas mantém forte ligação com o Pará. A maioria dos conflitos aconteceram por causa de uma borracharia, que constantemente bloqueava sua garagem.
Gretchen
A artista relatou sofrer violência psicológica, xenofobia e ameaças, incluindo um caso envolvendo policiais, levando-a anunciar sua mudança definitiva para Portugal em janeiro de 2023.