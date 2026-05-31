CAÍRAM NA GARGALHADA

'Chorando de rir': Viviane Araujo e marido reagem à luta de Davi Brito e Kleber Bambam

Atriz e Guilherme Militão caíram na gargalhada ao assistir ao confronto dos campeões do BBB

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 09:56

Viviane Araujo e marido reagem à luta de Davi Brito e Kleber Bambam Crédito: Reprodução

A Fight Music Show 8, realizada na noite de sábado (30) na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, colocou frente a frente dois campeões do Big Brother Brasil: Davi Brito e Kleber Bambam. Mas quem realmente roubou a cena na internet foi a atriz Viviane Araujo e o marido, o empresário Guilherme Militão.

Deitados na cama, os dois acompanhavam a transmissão ao vivo do confronto de boxe quando caíram na gargalhada. O desempenho dos ex-BBBs no ringue rendeu momentos tão inesperados que o casal não conseguiu segurar o riso.

Viviane Araujo e marido reagindo à luta de Davi Brito e Kleber Bambam 1 de 6

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Viviane e Guilherme aparecem chorando de tanto rir das cenas protagonizadas pelos lutadores.

Dentro do ringue, Davi Brito começou melhor, acertando golpes e fazendo o rival perder pontos nos dois primeiros rounds. No entanto, o cansaço pesou contra o campeão do BBB 24, permitindo a reação de Kleber Bambam. Exaustos, o duelo só foi decidido a 1 minuto e 59 segundos do sexto e último round, quando Bambam acertou um uppercut certeiro e venceu o baiano por nocaute.