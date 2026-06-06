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Qual é o signo de Virginia? Saiba porque influenciadora faz tanto sucesso

Influenciadora é do signo que tem iniciativa e capacidade de solucionar problemas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:30

Virginia toma iniciativas que mudam perspectivas e planeja o futuro
Virginia toma iniciativas que mudam perspectivas e planeja o futuro Crédito: Reprodução | Instagram

Volta e meia o nome de Virginia está estampado em vários sites e páginas nas redes sociais. Falem bem ou falem mal, ela é a influenciadora digital com maior número de seguidores do Brasil, são quase 57 milhões de seguidores.

Parece que toda a fama e sucesso da influenciadora não está atrelado apenas às vendas da WePink ou seu tino para os negócios, mas parece que também ao seu signo. Virginia nasceu no dia 6 de abril de 1999. Por isso, é do signo de Áries.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
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Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

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Os arianos costumam ter uma personalidade forte, e raramente esperam oportunidades aparecerem. Eles preferem agir.

Segundo João Bidu, os arianos são conhecidos por não terem medo de começar do zero. O signo costuma enxergar oportunidades onde outras pessoas veem riscos.

Essa energia favorece iniciativas empreendedoras. Além de contribuir para quem precisa lidar com a exposição e mudanças constantes. Virginia construiu uma marca forte nas redes sociais. Em seguida, ampliou sua presença na TV, quando foi anunciada recentemente como repórter da Copa do Mundo para o Domingão com Huck.

No entanto, nem tudo são flores, os arianos são impacientes, têm dificuldade para esperar e tendem a agir antes de refletir. Além do excesso de competitividade em algumas situações.

Independente do signo, a trajetória de Virginia mostra que é importante ter iniciativa. Os arianos ensinam que agir é tão importante quanto planejar, e Virginia parece colocar isso em prática.

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Virginia Signos

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