SIGNOS

Qual é o signo de Virginia? Saiba porque influenciadora faz tanto sucesso

Influenciadora é do signo que tem iniciativa e capacidade de solucionar problemas

Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:30

Virginia toma iniciativas que mudam perspectivas e planeja o futuro Crédito: Reprodução | Instagram

Volta e meia o nome de Virginia está estampado em vários sites e páginas nas redes sociais. Falem bem ou falem mal, ela é a influenciadora digital com maior número de seguidores do Brasil, são quase 57 milhões de seguidores.

Parece que toda a fama e sucesso da influenciadora não está atrelado apenas às vendas da WePink ou seu tino para os negócios, mas parece que também ao seu signo. Virginia nasceu no dia 6 de abril de 1999. Por isso, é do signo de Áries.

Virginia 1 de 43

Os arianos costumam ter uma personalidade forte, e raramente esperam oportunidades aparecerem. Eles preferem agir.

Segundo João Bidu, os arianos são conhecidos por não terem medo de começar do zero. O signo costuma enxergar oportunidades onde outras pessoas veem riscos.

Essa energia favorece iniciativas empreendedoras. Além de contribuir para quem precisa lidar com a exposição e mudanças constantes. Virginia construiu uma marca forte nas redes sociais. Em seguida, ampliou sua presença na TV, quando foi anunciada recentemente como repórter da Copa do Mundo para o Domingão com Huck.

No entanto, nem tudo são flores, os arianos são impacientes, têm dificuldade para esperar e tendem a agir antes de refletir. Além do excesso de competitividade em algumas situações.