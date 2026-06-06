Qual é o signo de Virginia? Saiba porque influenciadora faz tanto sucesso

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Felipe Sena
Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:30
Volta e meia o nome de Virginia está estampado em vários sites e páginas nas redes sociais. Falem bem ou falem mal, ela é a influenciadora digital com maior número de seguidores do Brasil, são quase 57 milhões de seguidores.
Parece que toda a fama e sucesso da influenciadora não está atrelado apenas às vendas da WePink ou seu tino para os negócios, mas parece que também ao seu signo. Virginia nasceu no dia 6 de abril de 1999. Por isso, é do signo de Áries.
Virginia
Os arianos costumam ter uma personalidade forte, e raramente esperam oportunidades aparecerem. Eles preferem agir.
Segundo João Bidu, os arianos são conhecidos por não terem medo de começar do zero. O signo costuma enxergar oportunidades onde outras pessoas veem riscos.
Essa energia favorece iniciativas empreendedoras. Além de contribuir para quem precisa lidar com a exposição e mudanças constantes. Virginia construiu uma marca forte nas redes sociais. Em seguida, ampliou sua presença na TV, quando foi anunciada recentemente como repórter da Copa do Mundo para o Domingão com Huck.
No entanto, nem tudo são flores, os arianos são impacientes, têm dificuldade para esperar e tendem a agir antes de refletir. Além do excesso de competitividade em algumas situações.
Independente do signo, a trajetória de Virginia mostra que é importante ter iniciativa. Os arianos ensinam que agir é tão importante quanto planejar, e Virginia parece colocar isso em prática.