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Marcus Buaiz abre o jogo sobre casamento com Isis Valverde: 'Ficamos juntos de meia-noite às duas da manhã'

Empresário contou como concilia negócios, viagens e a vida a dois com a atriz após o primeiro ano de casamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:00

Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução

O empresário Marcus Buaiz falou sobre a fase atual da carreira e da vida pessoal ao comentar o primeiro ano de casamento com a atriz Isis Valverde. Em entrevista à revista GQ Brasil, ele revelou como o casal lida com a agenda intensa de compromissos profissionais e destacou a importância de aproveitar cada momento juntos.

Segundo Buaiz, a rotina dos dois é marcada por viagens frequentes e projetos em diferentes cidades e países. Mesmo assim, o casal busca valorizar os encontros, ainda que breves.

Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução
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Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução

"Semana passada me deparei com essa reflexão: cheguei no Brasil meia-noite de quinta-feira e tinha uma palestra para fazer em Curitiba na sexta. Consegui parar para me encontrar com a Isis porque ela estava em São Paulo e ficamos juntos de meia-noite às duas horas da manhã", contou.

O empresário afirmou que, apesar do pouco tempo disponível, os momentos compartilhados são aproveitados ao máximo. "Mesmo que fossem duas horas, foram duas horas que a gente conversou e aproveitou nosso tempo", disse.

Ao falar sobre o relacionamento, Marcus ressaltou que a decisão de estarem juntos é renovada diariamente. "Estar com ela é uma opção e sei que ela estar comigo é uma opção. Juntos somos imbatíveis, a gente segue o mesmo caminho", declarou.

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O casal completou recentemente um ano de casamento. Buaiz destacou ainda que o diálogo é um dos pilares da relação e relembrou o início do romance. "Quando a gente se conheceu, ficamos dois dias conversando até seis horas da manhã", afirmou.

Além da vida pessoal, o empresário vive uma fase de expansão nos negócios. Sócio da produtora Ventre Studio, ele tem investido no cinema nacional e participa de projetos como o filme "100 Dias", inspirado na travessia do navegador Amyr Klink, e novos trabalhos em parceria com grandes produtoras.

Atualmente, Marcus divide sua rotina entre casas no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Califórnia. Mesmo com a agenda intensa, ele afirma que faz questão de manter contato diário com os filhos e de preservar os momentos em família.

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