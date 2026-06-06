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Ana Maria Braga anda de metrô após motorista cobrar valor alto em corrida: ‘Caro demais’

Apresentadora divertiu seguidores nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:59

Ana Maria Brga em viagem de férias Crédito: Reprodução | Instagram

Ana Maria Braga divertiu os seguidores nesta sexta-feira (6) ao mostrar uma saga engraçada para conseguir pegar o metrô em Nova York, onde está em viagem de férias.

A apresentadora aparece no metrô e se dirigia à ponte do Brooklyn. Ela explicou que decidiu ir de transporte público após o motorista de aplicativo cobra entre 160 e 170 dólares para deixá-la no destino. “Achamos um pouco demais”, confessou.

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