Ana Maria Braga anda de metrô após motorista cobrar valor alto em corrida: ‘Caro demais’

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Felipe Sena
Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:59
Ana Maria Braga divertiu os seguidores nesta sexta-feira (6) ao mostrar uma saga engraçada para conseguir pegar o metrô em Nova York, onde está em viagem de férias.
A apresentadora aparece no metrô e se dirigia à ponte do Brooklyn. Ela explicou que decidiu ir de transporte público após o motorista de aplicativo cobra entre 160 e 170 dólares para deixá-la no destino. “Achamos um pouco demais”, confessou.
Ana Maria Braga
No final, a apresentadora se divertiu pelos trilhos da cidade. “Tamo andando parecendo minhoca debaixo da terra”, disse aos risos.