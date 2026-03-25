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Melhor horário para jantar: o que ajuda a evitar ganho de peso e melhorar o sono

Antecipar a última refeição do dia pode ser o segredo para equilibrar a insulina e evitar o envelhecimento precoce das células

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:53

Aprenda o melhor horário para jantar e não engordar
Aprenda o melhor horário para jantar e não engordar Crédito: Freepik

Você já sentiu aquela vontade incontrolável de comer doces ou alimentos ultraprocessados logo após o anoitecer? Esse comportamento não é falta de força de vontade, mas sim um reflexo biológico de um ritmo circadiano desregulado. De acordo com especialistas em nutrição, o hábito de adiar a refeição noturna confunde o relógio interno do corpo, disparando picos de apetite e elevando drasticamente o risco de doenças metabólicas, como o diabetes tipo 2 e a obesidade crônica. A ciência moderna agora aponta que o segredo para o corpo dos sonhos pode estar em fechar a janela de alimentação muito antes do que a vida urbana costuma permitir.

Estudos publicados recentemente sugerem que limitar a ingestão de alimentos a um período de apenas 10 horas durante o dia é capaz de reduzir inflamações sistêmicas profundas, responsáveis pelo desgaste dos órgãos. Ao adotar esse modelo, o organismo entra em um estado de reparação celular mais eficiente, conhecido como autofagia, onde as células "limpam" detritos internos. Entender como o jejum noturno atua diretamente nos hormônios é o primeiro passo para transformar sua saúde sem a necessidade de dietas restritivas que sacrificam o prazer de comer.

Jejum

Treino em jejum é bom ou é melhor comer algo? por Arquivo
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Estratégias como a dieta cetogênica e o jejum intermitente ganham força entre quem busca resultados rápidos por Imagem: Elnur | Shutterstock
O café da manhã precisa fornecer energia após o jejum noturno por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O jejum intermitente também pode influenciar no comportamento alimentar  por
Jejum intermitente ajuda no emagrecimento de pessoas obesas  por
O jejum intermitente consiste em jejuar por 16 horas e se alimentar durante uma janela de 8 horas  por
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Treino em jejum é bom ou é melhor comer algo? por Arquivo

O poder do jejum noturno

Jantar entre 18h e 19h permite que o corpo inicie o chamado jejum noturno, um conceito fisiológico que mimetiza os benefícios do jejum intermitente clássico de forma natural. Quando o organismo permanece por mais de 11 horas sem nenhuma ingestão calórica, os níveis de insulina no sangue caem de forma acentuada, sinalizando ao cérebro que é hora de trocar a fonte de combustível. Essa queda é o gatilho biológico necessário para que o corpo pare de armazenar energia em forma de tecido adiposo e passe a recrutar as reservas estocadas nas regiões abdominais e viscerais.

Com os níveis de insulina mantidos em patamares baixos durante a noite, o corpo aumenta naturalmente a secreção do hormônio do crescimento (GH), que atinge seu pico durante o sono profundo. O GH atua como um potente agente lipolítico, estimulando a liberação de ácidos graxos na corrente sanguínea para que sejam oxidados e transformados em energia vital para os processos de manutenção noturna. É uma estratégia de biohacking simples e gratuita, que utiliza o repouso para otimizar a queima calórica e melhorar a tonicidade muscular de maneira passiva.

Além dos benefícios visíveis na balança, essa prática combate o envelhecimento celular precoce ao reduzir drasticamente os marcadores inflamatórios e o estresse oxidativo. Pesquisas científicas de 2019 confirmam que o controle rígido do tempo de ingestão protege o sistema cardiovascular contra o endurecimento das artérias e melhora a sensibilidade à glicose. Assim, o jantar antecipado deixa de ser apenas uma escolha de rotina doméstica e se consolida como um verdadeiro tratamento preventivo, garantindo uma longevidade com muito mais vigor e saúde.

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