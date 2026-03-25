DICAS

Truque da garrafa térmica: por que as pessoas estão fazendo a trend do TikTok de colocar água quente no travesseiro

Truque viral com água quente promete eliminar ácaros, mas não tem eficácia comprovada



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:13

Especialistas explicam por que o controle real depende de limpeza contínua e hábitos no dia a dia Crédito: Freepik

Um truque doméstico viral promete acabar com os ácaros usando apenas água quente no meio dos travesseiros por alguns minutos. A ideia parece simples e tentadora, mas será que realmente funciona?

Antes de tudo, é importante entender o que são os ácaros. Eles são micro-organismos da família dos aracnídeos que se desenvolvem em ambientes quentes e úmidos. Costumam se alojar em roupas de cama, colchões e travesseiros, podendo desencadear alergias como rinite e irritações respiratórias.

Cuidados com travesseiros 1 de 3

Como os ácaros se espalham

O quarto é praticamente o ambiente perfeito para a proliferação dos ácaros. Isso porque reúne tudo o que eles precisam:

calor do corpo

suor

células de pele morta

tecidos

pouca ventilação

Como passamos várias horas por noite nesse espaço, a cama se torna um dos principais focos de exposição. Não é por acaso que muita gente acorda com o nariz entupido ou a garganta irritada.

Outro ponto importante: não são apenas os ácaros vivos que causam problemas. Resíduos como fezes e fragmentos do corpo desses organismos já são suficientes para provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis.

Mas realmente funciona?

Apesar de parecer convincente, o truque da água quente não é tão eficaz quanto os vídeos sugerem. A ciência mostra que eliminar ácaros por temperatura exige condições mais rigorosas.

Estudos indicam que esses micro-organismos só morrem após cerca de 6 horas a 51 ° ou até 24 horas a 45,5 °C, com umidade controlada.



Ou seja, aplicar calor por poucos minutos com uma garrafa térmica não resolve o problema.

Outro mito comum é a ideia de dias “certos” para eliminar ácaros, como terça ou quarta-feira. Não há base científica para isso. O controle precisa ser contínuo, especialmente mantendo a umidade do ambiente abaixo de 50%.

Além disso, mesmo após a morte dos ácaros, os resíduos continuam no tecido, e ainda podem causar alergias. Por isso, a limpeza completa é essencial.

Como reduzir os ácaros de forma eficaz

Sem atalhos milagrosos, algumas práticas realmente funcionam:

lavar roupas de cama semanalmente com água quente

usar capas protetoras antiácaro em colchões e travesseiros

manter o quarto bem ventilado

controlar a umidade do ambiente

garantir que tudo esteja completamente seco antes do uso

Como cuidar do travesseiro sem estragar a espuma

No dia a dia, pequenos cuidados fazem diferença. Trocar a fronha toda semana e evitar o acúmulo de suor já ajuda a reduzir a presença de ácaros e fungos.

Antes de lavar travesseiros ou roupas de cama com água quente, vale sempre conferir a etiqueta. Ela indica se o material suporta altas temperaturas e qual o melhor método de secagem.