Truque da garrafa térmica: por que as pessoas estão fazendo a trend do TikTok de colocar água quente no travesseiro

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 25 de março de 2026 às 14:13
Um truque doméstico viral promete acabar com os ácaros usando apenas água quente no meio dos travesseiros por alguns minutos. A ideia parece simples e tentadora, mas será que realmente funciona?
Antes de tudo, é importante entender o que são os ácaros. Eles são micro-organismos da família dos aracnídeos que se desenvolvem em ambientes quentes e úmidos. Costumam se alojar em roupas de cama, colchões e travesseiros, podendo desencadear alergias como rinite e irritações respiratórias.
Cuidados com travesseiros
O quarto é praticamente o ambiente perfeito para a proliferação dos ácaros. Isso porque reúne tudo o que eles precisam:
Como passamos várias horas por noite nesse espaço, a cama se torna um dos principais focos de exposição. Não é por acaso que muita gente acorda com o nariz entupido ou a garganta irritada.
Outro ponto importante: não são apenas os ácaros vivos que causam problemas. Resíduos como fezes e fragmentos do corpo desses organismos já são suficientes para provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis.
Apesar de parecer convincente, o truque da água quente não é tão eficaz quanto os vídeos sugerem. A ciência mostra que eliminar ácaros por temperatura exige condições mais rigorosas.
Estudos indicam que esses micro-organismos só morrem após cerca de 6 horas a 51 ° ou até 24 horas a 45,5 °C, com umidade controlada.
Ou seja, aplicar calor por poucos minutos com uma garrafa térmica não resolve o problema.
Outro mito comum é a ideia de dias “certos” para eliminar ácaros, como terça ou quarta-feira. Não há base científica para isso. O controle precisa ser contínuo, especialmente mantendo a umidade do ambiente abaixo de 50%.
Além disso, mesmo após a morte dos ácaros, os resíduos continuam no tecido, e ainda podem causar alergias. Por isso, a limpeza completa é essencial.
Sem atalhos milagrosos, algumas práticas realmente funcionam:
No dia a dia, pequenos cuidados fazem diferença. Trocar a fronha toda semana e evitar o acúmulo de suor já ajuda a reduzir a presença de ácaros e fungos.
Antes de lavar travesseiros ou roupas de cama com água quente, vale sempre conferir a etiqueta. Ela indica se o material suporta altas temperaturas e qual o melhor método de secagem.
No fim das contas, combater ácaros não depende de truques rápidos, mas de hábitos consistentes. Manter o ambiente limpo, seco e ventilado ainda é a forma mais eficaz de evitar problemas respiratórios.