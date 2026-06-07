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Vídeo mostra como mulher de 37 anos fingia ter 12: 'Pesquisava como ser autista'

Suspeita foi presa suspeita dos crimes de estelionato e falsa identidade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 12:02

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano Crédito: Reprodução

A mulher de 37 anos presa após fingir ter somente 12 para ser adotada por uma família catarinense pesquisava na internet como imitar o comportamento de um adolescente autista. A informação foi compartilhada pela nutricionista Renata Magalhães, que foi vítima do mesmo golpe em 2023, no Rio de Janeiro.

Na publicação, Amanda Maria Souza de Oliveira, identificada como autora do golpe, aparece imitando a voz de uma criança: “Eu só queria dizer que a senhora é linda, especial. Eu amei a senhora. A senhora já mora no meu coração”. O vídeo foi enviado à mãe de Renata.

De acordo com o defensor público Rafael Luiz Siewert, defensor público nomeado pela Justiça para a suspeita, ela vai passar por exames de sanidade mental.

Segundo informações do g1, ela viveu por cerca de 14 meses com a família no distrito de Pirabeiraba. Durante esse período, alegou ter Transtorno do Espectro Autista (TEA) para justificar sua aparência adulta.

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
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Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução

Também afirmou que havia sido forçada a fazer uso de hormônios, o que teria lhe dado uma aparência mais velha.

A suspeita ainda disse ter sido vítima de abusos e utilizava essa alegação para justificar o fato de não frequentar a escola.

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As investigações apontam que o casal tentou formalizar a adoção, mas a suspeita sempre evitava o assunto. A família chegou a planejar uma festa de 12 anos para ela e a custear um tratamento para obesidade.

Segundo a polícia, a mulher já teria cometido crimes semelhantes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.

Tags:

Santa Catarina Mulher de 37 Anos Finge ser Adolescente de 12 E Engana Família por Mais de um ano

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