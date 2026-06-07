Supermercados começam a operar em novo horário neste domingo (7); confira as regras

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Millena Marques
Publicado em 7 de junho de 2026 às 10:57
Os supermercados de Goiás começaram a adotar um novo horário de funcionamento a partir deste de domingo (7). Após semanas de negociação entre representantes dos trabalhadores e do setor patronal, ficou definido que os estabelecimentos poderão funcionar aos domingos e feriados apenas até as 11h na maior parte do estado.
O acordo é válido para praticamente todos os municípios goianos, com exceção de Catalão, Rio Verde e Itumbiara. Segundo a TV Anhanguera, essas cidades possuem sindicatos próprios que representam a categoria e negociam regras específicas para o setor.
Cidades em que mercados vão fechar aos domingos
A medida foi confirmada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Secom-GO). De acordo com o procurador da entidade, José Nilton Carvalho, as negociações envolveram mudanças na jornada de trabalho dos funcionários.
“Conseguimos condicionar o horário de funcionamento até as 11 horas da manhã. Cerca de 50% concordam com o fechamento aos domingos e 50% não. Então decidimos condicionar o horário até as 11 horas da manhã”, afirmou.
Pelas regras definidas no acordo, os supermercados que descumprirem a determinação estarão sujeitos ao pagamento de multa de R$ 500 por trabalhador, para cada dia de trabalho realizado de forma irregular.