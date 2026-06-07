ACIDENTE

Porsche de R$ 1,3 milhão envolvido em acidente com Fábio Giga chega a 312 km/h e vai de 0 a 100 em 3 segundos

Esportivo dirigido pelo influenciador é o primeiro Porsche 911 com tecnologia híbrida e tem mais de 540 cavalos de potência

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 09:20

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução e Divulgação

O influenciador e fisiculturista Fábio Giga dirigia um Porsche 911 GTS 2026 quando se envolveu em um acidente que atingiu duas motos e dois carros na tarde deste sábado (6), na Zona Sul de São Paulo. Avaliado em mais de R$ 1,3 milhão, segundo a tabela Fipe, o esportivo é um dos modelos mais avançados já produzidos pela montadora alemã.

O Porsche 911 GTS é o primeiro da história da linha a receber um sistema híbrido. O modelo combina um motor 3.6 biturbo de seis cilindros com componentes elétricos que elevam a potência total para 541 cavalos e 62,2 kgfm de torque. Com esse conjunto, o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas três segundos e pode atingir velocidade máxima de 312 km/h.

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo 1 de 6

Entre as principais novidades está um motor elétrico entre o compressor e o rotor da turbina, responsável por melhorar as respostas em baixas rotações e reduzir o tempo de aceleração. O sistema também é capaz de recuperar energia cinética durante a condução.

Outro motor elétrico fica integrado à transmissão automática de dupla embreagem PDK e acrescenta potência e torque ao conjunto mecânico. Toda a energia é armazenada em uma bateria compacta de íons de lítio de 1,9 kWh.

Além do desempenho, o modelo conta com tecnologias voltadas para estabilidade e dirigibilidade. Pela primeira vez, o eixo traseiro esterçante faz parte dos equipamentos de série do GTS, permitindo que as rodas traseiras girem levemente para facilitar manobras e aumentar a estabilidade em altas velocidades.

A suspensão também recebeu aprimoramentos. A versão GTS tem altura 10 milímetros mais baixa do que os modelos Carrera e utiliza sistemas eletrônicos que ajustam o comportamento do carro em tempo real para melhorar o equilíbrio em curvas e mudanças rápidas de direção.

Na parte aerodinâmica, o esportivo possui abas móveis no para-choque dianteiro e difusores adaptativos que controlam o fluxo de ar para otimizar o resfriamento do motor e a eficiência em altas velocidades.

Acidente em São Paulo

O acidente aconteceu na Avenida das Juntas Provisórias, no sentido Ipiranga. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o Porsche perde o controle, derrapa, atinge duas motocicletas e colide contra uma estrutura próxima ao corredor Expresso Tiradentes.

Acidente - Câmeras de segurança registraram o momento em que o fisiculturista Fábio Giga perdeu o controle de um Porsche, bateu em uma mureta e atingiu duas motos e dois carros na Zona Sul de São Paulo. O acidente aconteceu na Avenida das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, na… pic.twitter.com/sYsAkLJlYh — g1 (@g1) June 6, 2026

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. O teste do bafômetro realizado por Fábio Giga apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

No veículo também estava o influenciador conhecido como Bitelo. As imagens do acidente mostram ainda o acionamento dos airbags do carro de luxo e os motociclistas deslizando pelo asfalto após o impacto.

A Porsche do Giga ficou só o bagaço, é verdade que quem tava dirigindo era o Bitelo? pic.twitter.com/ul4xEaSlXD — Serafim (@Serafim_zx) June 7, 2026

Quem é Fábio Giga?

Fábio Augusto Rezende, conhecido nas redes sociais como Fábio Giga, tem 46 anos e reúne milhões de seguidores em plataformas digitais. O influenciador ganhou notoriedade no universo do fisiculturismo ao compartilhar sua rotina de treinos, alimentação e competições.

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