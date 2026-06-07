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Porsche de R$ 1,3 milhão envolvido em acidente com Fábio Giga chega a 312 km/h e vai de 0 a 100 em 3 segundos

Esportivo dirigido pelo influenciador é o primeiro Porsche 911 com tecnologia híbrida e tem mais de 540 cavalos de potência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 09:20

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo
Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução e Divulgação

O influenciador e fisiculturista Fábio Giga dirigia um Porsche 911 GTS 2026 quando se envolveu em um acidente que atingiu duas motos e dois carros na tarde deste sábado (6), na Zona Sul de São Paulo. Avaliado em mais de R$ 1,3 milhão, segundo a tabela Fipe, o esportivo é um dos modelos mais avançados já produzidos pela montadora alemã.

O Porsche 911 GTS é o primeiro da história da linha a receber um sistema híbrido. O modelo combina um motor 3.6 biturbo de seis cilindros com componentes elétricos que elevam a potência total para 541 cavalos e 62,2 kgfm de torque. Com esse conjunto, o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas três segundos e pode atingir velocidade máxima de 312 km/h.

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo por Reprodução
Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo por Reprodução
Porsche 911 Carrera GTS por Divulgação/Porsche
Porsche 911 Carrera GTS por Divulgação/Porsche
Interior do Porsche 911 Carrera GTS por Divulgação/Porsche
Aletas no para-choque do Porsche 911 Carrera GTS controlam passagem de ar por Divulgação/Porsche
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Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo por Reprodução

Entre as principais novidades está um motor elétrico entre o compressor e o rotor da turbina, responsável por melhorar as respostas em baixas rotações e reduzir o tempo de aceleração. O sistema também é capaz de recuperar energia cinética durante a condução.

Outro motor elétrico fica integrado à transmissão automática de dupla embreagem PDK e acrescenta potência e torque ao conjunto mecânico. Toda a energia é armazenada em uma bateria compacta de íons de lítio de 1,9 kWh.

Além do desempenho, o modelo conta com tecnologias voltadas para estabilidade e dirigibilidade. Pela primeira vez, o eixo traseiro esterçante faz parte dos equipamentos de série do GTS, permitindo que as rodas traseiras girem levemente para facilitar manobras e aumentar a estabilidade em altas velocidades.

A suspensão também recebeu aprimoramentos. A versão GTS tem altura 10 milímetros mais baixa do que os modelos Carrera e utiliza sistemas eletrônicos que ajustam o comportamento do carro em tempo real para melhorar o equilíbrio em curvas e mudanças rápidas de direção.

Na parte aerodinâmica, o esportivo possui abas móveis no para-choque dianteiro e difusores adaptativos que controlam o fluxo de ar para otimizar o resfriamento do motor e a eficiência em altas velocidades.

Acidente em São Paulo

O acidente aconteceu na Avenida das Juntas Provisórias, no sentido Ipiranga. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o Porsche perde o controle, derrapa, atinge duas motocicletas e colide contra uma estrutura próxima ao corredor Expresso Tiradentes.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. O teste do bafômetro realizado por Fábio Giga apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

No veículo também estava o influenciador conhecido como Bitelo. As imagens do acidente mostram ainda o acionamento dos airbags do carro de luxo e os motociclistas deslizando pelo asfalto após o impacto.

Quem é Fábio Giga?

Fábio Augusto Rezende, conhecido nas redes sociais como Fábio Giga, tem 46 anos e reúne milhões de seguidores em plataformas digitais. O influenciador ganhou notoriedade no universo do fisiculturismo ao compartilhar sua rotina de treinos, alimentação e competições.

Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente

Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
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Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução

Sua popularidade cresceu a partir de 2013, quando passou a produzir conteúdo com nomes conhecidos do fisiculturismo brasileiro, como Léo Stronda e Felipe Franco. Atualmente, soma mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube.

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Porsche Influenciador Fábio Giga se Envolveu em Acidente Fábio Giga Porsche 911 Carrera gts

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