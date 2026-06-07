ACIDENTE

Bitelo dirigiu Porsche de Fábio Giga a mais de 200 km/h quatro meses antes de acidente; VÍDEO

Fisiculturista e influenciador perdeu o controle do carro, bateu em duas motocicletas e atingiu outros dois veículos no sábado (6)

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10:00

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado por Fábio Giga em seu canal no YouTube voltou a chamar atenção após o acidente envolvendo o fisiculturista e sua Porsche na Zona Sul de São Paulo. Nas imagens, gravadas cerca de quatro meses antes da colisão, o influenciador fitness Bitelo aparece dirigindo o mesmo carro esportivo e ultrapassando os 200 km/h em uma rodovia que leva ao litoral norte paulista.

O registro foi publicado por Fábio Giga no início de fevereiro de 2026. No vídeo, ele convida Bitelo, que soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, para dirigir o veículo de luxo durante uma viagem e incentiva altas velocidades em diversos momentos do trajeto.

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo 1 de 6

Inicialmente, Bitelo demonstra cautela e afirma que pretende dirigir sem exageros por não conhecer bem o carro. "Eu vou de boa, não conheço", afirma. Ao longo do trajeto, porém, Fábio faz comentários incentivando o influenciador a acelerar. "Não... Tem que dar uma cutucada para você sentir o carro", diz ele.

Em diferentes momentos, o dono do carro sugere que o amigo aproveite trechos mais abertos da estrada para testar o desempenho do esportivo. "Vai, mete o pé, Bitelo, mete o pé". Bitelo responde: "Não, eu não tenho as manhas, não, você já teve umas experiências aí". Fábio segue insistindo: "Acho que agora dá para dar uma chamada, hein... Pisa, pô".

Bitelo e Fábio Giga Crédito: Reprodução/Instagram/Divulgação/Growth

Quando a estrada passa a ter um trecho menos sinuoso, mas ainda com a presença de caminhões, Fábio aponta: "Tem uma retinha depois, ali dá... Tá pedindo para você meter marcha. Dá pra acelerar agora".

Pouco depois, o painel da Porsche registra velocidade superior a 200 km/h enquanto o veículo realiza ultrapassagens. Ao final da viagem, Bitelo pergunta: "Até que eu dirigi bem, né?". Fábio responde: "Tinha que ter esticado mais, tinha que ter acelerado"

No estado de São Paulo, o limite máximo de velocidade permitido em rodovias é de 120 km/h - ou seja, o influenciador estava mais de 80 km/h acima do permitido. Ultrapassar esse limite em mais de 50% configura infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 880 e suspensão do direito de dirigir.

Acidente deixou dois motociclistas feridos

O vídeo voltou a circular após o acidente registrado na tarde de sábado (6), quando Fábio Giga perdeu o controle da Porsche na Avenida das Juntas Provisórias, na Zona Sul da capital paulista.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro derrapa, atinge duas motocicletas, colide com outros veículos e acaba batendo contra uma estrutura de concreto próxima ao corredor Expresso Tiradentes.

Acidente - Câmeras de segurança registraram o momento em que o fisiculturista Fábio Giga perdeu o controle de um Porsche, bateu em uma mureta e atingiu duas motos e dois carros na Zona Sul de São Paulo. O acidente aconteceu na Avenida das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, na… pic.twitter.com/sYsAkLJlYh — g1 (@g1) June 6, 2026

De acordo com Fábio, o amigo Bitelo também estava no carro no momento do acidente, mas como passageiro. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Fábio fez teste do bafômetro, que deu negativo.

Segundo o boletim de ocorrência, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. A Polícia Civil informou que, em avaliação preliminar, nenhuma delas corria risco de morte.

A Porsche do Giga ficou só o bagaço, é verdade que quem tava dirigindo era o Bitelo? pic.twitter.com/ul4xEaSlXD — Serafim (@Serafim_zx) June 7, 2026

Em depoimento, Fábio afirmou que perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho em declive e atribuiu o acidente à baixa altura do assoalho do carro esportivo. O influenciador também relatou que permaneceu no local para prestar assistência às vítimas e acionar o resgate.

Polícia investiga possível excesso de velocidade

A Polícia Civil trata o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e aguarda os resultados da perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.

No boletim de ocorrência, o delegado responsável registrou que os elementos reunidos até o momento apontam para a possibilidade de que a Porsche estivesse em alta velocidade antes da perda de controle.

Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente 1 de 7

Testemunhas também relataram aos policiais que o carro trafegava rapidamente antes das colisões. Um dos motoristas envolvidos afirmou ter visto o veículo se aproximar em alta velocidade instantes antes do impacto.

O teste do bafômetro realizado por Fábio Giga apresentou resultado negativo para consumo de álcool.