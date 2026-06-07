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Bitelo dirigiu Porsche de Fábio Giga a mais de 200 km/h quatro meses antes de acidente; VÍDEO

Fisiculturista e influenciador perdeu o controle do carro, bateu em duas motocicletas e atingiu outros dois veículos no sábado (6)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10:00

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo
Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado por Fábio Giga em seu canal no YouTube voltou a chamar atenção após o acidente envolvendo o fisiculturista e sua Porsche na Zona Sul de São Paulo. Nas imagens, gravadas cerca de quatro meses antes da colisão, o influenciador fitness Bitelo aparece dirigindo o mesmo carro esportivo e ultrapassando os 200 km/h em uma rodovia que leva ao litoral norte paulista.

O registro foi publicado por Fábio Giga no início de fevereiro de 2026. No vídeo, ele convida Bitelo, que soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, para dirigir o veículo de luxo durante uma viagem e incentiva altas velocidades em diversos momentos do trajeto.

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo

Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo por Reprodução
Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo por Reprodução
Porsche 911 Carrera GTS por Divulgação/Porsche
Porsche 911 Carrera GTS por Divulgação/Porsche
Interior do Porsche 911 Carrera GTS por Divulgação/Porsche
Aletas no para-choque do Porsche 911 Carrera GTS controlam passagem de ar por Divulgação/Porsche
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Fábio Giga bateu Porsche 911 Carrera GTS na Zona Sul de São Paulo por Reprodução

Inicialmente, Bitelo demonstra cautela e afirma que pretende dirigir sem exageros por não conhecer bem o carro. "Eu vou de boa, não conheço", afirma. Ao longo do trajeto, porém, Fábio faz comentários incentivando o influenciador a acelerar. "Não... Tem que dar uma cutucada para você sentir o carro", diz ele.

Em diferentes momentos, o dono do carro sugere que o amigo aproveite trechos mais abertos da estrada para testar o desempenho do esportivo. "Vai, mete o pé, Bitelo, mete o pé". Bitelo responde: "Não, eu não tenho as manhas, não, você já teve umas experiências aí". Fábio segue insistindo: "Acho que agora dá para dar uma chamada, hein... Pisa, pô".

Bitelo e Fábio Giga
Bitelo e Fábio Giga Crédito: Reprodução/Instagram/Divulgação/Growth

Quando a estrada passa a ter um trecho menos sinuoso, mas ainda com a presença de caminhões, Fábio aponta: "Tem uma retinha depois, ali dá... Tá pedindo para você meter marcha. Dá pra acelerar agora".

Pouco depois, o painel da Porsche registra velocidade superior a 200 km/h enquanto o veículo realiza ultrapassagens. Ao final da viagem, Bitelo pergunta: "Até que eu dirigi bem, né?". Fábio responde: "Tinha que ter esticado mais, tinha que ter acelerado"

No estado de São Paulo, o limite máximo de velocidade permitido em rodovias é de 120 km/h - ou seja, o influenciador estava mais de 80 km/h acima do permitido. Ultrapassar esse limite em mais de 50% configura infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 880 e suspensão do direito de dirigir.

Acidente deixou dois motociclistas feridos

O vídeo voltou a circular após o acidente registrado na tarde de sábado (6), quando Fábio Giga perdeu o controle da Porsche na Avenida das Juntas Provisórias, na Zona Sul da capital paulista.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro derrapa, atinge duas motocicletas, colide com outros veículos e acaba batendo contra uma estrutura de concreto próxima ao corredor Expresso Tiradentes. 

De acordo com Fábio, o amigo Bitelo também estava no carro no momento do acidente, mas como passageiro. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Fábio fez teste do bafômetro, que deu negativo.

Segundo o boletim de ocorrência, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. A Polícia Civil informou que, em avaliação preliminar, nenhuma delas corria risco de morte.

Em depoimento, Fábio afirmou que perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho em declive e atribuiu o acidente à baixa altura do assoalho do carro esportivo. O influenciador também relatou que permaneceu no local para prestar assistência às vítimas e acionar o resgate.

Polícia investiga possível excesso de velocidade

A Polícia Civil trata o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e aguarda os resultados da perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.

No boletim de ocorrência, o delegado responsável registrou que os elementos reunidos até o momento apontam para a possibilidade de que a Porsche estivesse em alta velocidade antes da perda de controle.

Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente

Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução
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Influenciador Fábio Giga se envolveu em acidente por Reprodução

Testemunhas também relataram aos policiais que o carro trafegava rapidamente antes das colisões. Um dos motoristas envolvidos afirmou ter visto o veículo se aproximar em alta velocidade instantes antes do impacto.

O teste do bafômetro realizado por Fábio Giga apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

Em nota, a defesa do influenciador afirmou que ele colaborou com as autoridades, prestou assistência às vítimas e seguirá acompanhando a situação enquanto as investigações prosseguem.

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Porsche Bitelo Fábio Giga

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