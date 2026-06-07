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Saiba quem será considerado 'bom condutor' para ter a renovação automática da CNH

Medida reduz as burocracias para renovação do documento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de junho de 2026 às 13:00

divulgação da lista do CNH da Gente e CNH na Escola nesta quarta (23)
CNH Crédito: Ciretran

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira (5) a lei que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas com bom histórico de condução.

Serão considerados "bons condutores" aqueles motoristas que não tenham cometido infrações registradas no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) nos 12 meses anteriores ao vencimento do documento.

A regra não se aplica a motoristas com 70 anos ou mais nem àqueles que possuam prazo reduzido para renovação por recomendação médica. Já os condutores com 50 anos ou mais poderão utilizar a renovação automática apenas uma vez.

CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores

CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores por Reprodução/Agência Brasilia
CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores por Reprodução/Freepik
CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores por Reprodução/Pexels
CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores por Marcello Casal JrAgência Brasil
CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores por Reprodução/Freepik
CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores por Rafael Henrique /Adobe Stock
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CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores por Reprodução/Agência Brasilia

A nova regra tem origem na Medida Provisória 1.327/2025, enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional em dezembro do ano passado. O texto previa a renovação automática da CNH para motoristas cadastrados no RNPC, sem cobrança de taxas ou necessidade de procedimentos burocráticos.

Durante a tramitação no Congresso, a proposta de renovação automática foi mantida. No entanto, os parlamentares decidiram restabelecer a exigência dos exames de aptidão física e mental, com novas regras para sua realização.

Esses condutores ficam dispensados dos procedimentos tradicionais de renovação, mas continuam obrigados a realizar os exames médicos exigidos pela legislação.

Antes da mudança, o motorista precisava solicitar a renovação junto ao órgão de trânsito e arcar com as taxas administrativas. Com a nova lei, o processo passa a ser automático para os beneficiados, que pagarão apenas pelos exames médicos obrigatórios. Após a realização dos exames, os resultados deverão ser encaminhados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Quem optar pela emissão da versão física do documento continuará responsável pelo pagamento da taxa correspondente.

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