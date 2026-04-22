FRUSTRAÇÃO

Cerimonialista baiano é furtado em hotel durante viagem internacional: ‘Prejuízo foi de R$ 10 mil’

Gilberto Vitória tem mais de 70 mil seguidores nas redes sociais; ele registrou boletim de ocorrência

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:59

Cerimonialista baiano é furtado em hotel durante viagem internacional: ‘Perdemos cerca de 500 dólares’ Crédito: Reprodução / Redes sociais

O cerimonialista baiano Gilberto Vitória, que acumula mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, foi vítima de furto durante uma viagem com a esposa para Buenos Aires. Segundo ele, o prejuízo inclui dinheiro, um eletrõnico e objetos pessoais levados do quarto onde estavam hospedados. "Somando tudo, perdemos cerca de R$ 10 mil", lamenta.

O caso ocorreu no Grand King Hotel, localizado no centro da capital argentina. O casal estava na cidade desde o dia 10 e, no quinto dia de viagem, percebeu sinais de violação ao retornar de um passeio na cidade de Tigre.

“Estávamos passeando, eu e minha esposa, felizes, temos muitas filmagens, cidade linda. Mas, ao chegar no hotel, ela falou: ‘tá estranho’. O cofre estava quebrado. Falei: 'Fomos roubados'. Quando abri uma pochete com dólares no canto da gaveta, não tinha mais nada. Ainda levaram nossas roupas”, relembra.

Casal viajava pela Argentina quando foi furtado 1 de 5

Entre os itens levados estão um computador, cerca de 500 dólares em espécie - o que, aproximadamente equivale a R$ 2,5 mil -, roupas e duas mochilas. O casal informou que comunicou o furto à recepção do hotel e, no dia seguinte, tentou contato com a administração, mas afirma que não houve solução nem retorno efetivo por parte do estabelecimento.

A polícia argentina foi acionada e realizou perícia no local. A Embaixada do Brasil na Argentina também foi comunicada e prestou suporte durante a ocorrência.