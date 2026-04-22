Cerimonialista baiano é furtado em hotel durante viagem internacional: ‘Prejuízo foi de R$ 10 mil’

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Esther Morais
Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:59
O cerimonialista baiano Gilberto Vitória, que acumula mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, foi vítima de furto durante uma viagem com a esposa para Buenos Aires. Segundo ele, o prejuízo inclui dinheiro, um eletrõnico e objetos pessoais levados do quarto onde estavam hospedados. "Somando tudo, perdemos cerca de R$ 10 mil", lamenta.
O caso ocorreu no Grand King Hotel, localizado no centro da capital argentina. O casal estava na cidade desde o dia 10 e, no quinto dia de viagem, percebeu sinais de violação ao retornar de um passeio na cidade de Tigre.
“Estávamos passeando, eu e minha esposa, felizes, temos muitas filmagens, cidade linda. Mas, ao chegar no hotel, ela falou: ‘tá estranho’. O cofre estava quebrado. Falei: 'Fomos roubados'. Quando abri uma pochete com dólares no canto da gaveta, não tinha mais nada. Ainda levaram nossas roupas”, relembra.
Casal viajava pela Argentina quando foi furtado
Entre os itens levados estão um computador, cerca de 500 dólares em espécie - o que, aproximadamente equivale a R$ 2,5 mil -, roupas e duas mochilas. O casal informou que comunicou o furto à recepção do hotel e, no dia seguinte, tentou contato com a administração, mas afirma que não houve solução nem retorno efetivo por parte do estabelecimento.
A polícia argentina foi acionada e realizou perícia no local. A Embaixada do Brasil na Argentina também foi comunicada e prestou suporte durante a ocorrência.
Mesmo após retornar ao Brasil, Gilberto Vitória, no entanto, afirma que segue sem qualquer posicionamento oficial do hotel sobre o caso. A reportagem entrou em contato com o estabelecimento para ter uma posição sobre o caso, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.