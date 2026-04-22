COLISÃO EM BR

Quem é a família baiana que morreu em acidente durante viagem para a Bahia

Seis pessoas morreram após colisão entre carro e carreta em rodovia de Minas Gerais

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:23

Quem é a família baiana que morreu em acidente durante viagem para a Bahia Crédito: Reprodução

Seis pessoas da mesma família morreram na madrugada desta terça-feira (21) em um acidente na BR-251, nas proximidades de Salinas. As vítimas viajavam de São Paulo com destino a Nova Canaã, no sudoeste baiano.

A família era composta por José de Ribamar Rodrigues Santos, de 49 anos; Maria Cíntia Cavalcante dos Santos, de 39; a adolescente Júlia Santos, de 15 anos; Isaac Santos, de 10; João Murilo Santos, de 3; e a avó materna Solange Pereira Cavalcante, de 59 anos. Um cachorro de estimação também estava no veículo.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que a família estava bateu de frente com uma carreta. O impacto foi considerado violento, e todos os ocupantes morreram no local, presos às ferragens.

O motorista do caminhão, que transportava mercadorias e havia saído de Lauro de Freitas com destino a Imbituba, não ficou ferido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram os óbitos.

A BR-251 é apontada como uma das rodovias mais perigosas da região. De acordo com a PRF, centenas de acidentes já foram registrados no trecho nos últimos anos.