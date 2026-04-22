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Quem é a família baiana que morreu em acidente durante viagem para a Bahia

Seis pessoas morreram após colisão entre carro e carreta em rodovia de Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:23

Quem é a família baiana que morreu em acidente durante viagem para a Bahia Crédito: Reprodução 

Seis pessoas da mesma família morreram na madrugada desta terça-feira (21) em um acidente na BR-251, nas proximidades de Salinas. As vítimas viajavam de São Paulo com destino a Nova Canaã, no sudoeste baiano.

A família era composta por José de Ribamar Rodrigues Santos, de 49 anos; Maria Cíntia Cavalcante dos Santos, de 39; a adolescente Júlia Santos, de 15 anos; Isaac Santos, de 10; João Murilo Santos, de 3; e a avó materna Solange Pereira Cavalcante, de 59 anos. Um cachorro de estimação também estava no veículo.

Quem é a família baiana que morreu em acidente durante viagem para a Bahia

Seis pessoas morreram após colisão entre carro e carreta em rodovia de Minas Gerais por auto-upload
Maria Cíntia Cavalcante dos Santos, de 39 por Reprodução
José de Ribamar Rodrigues Santos, de 49 anos por Reprodução
Adolescente Júlia Santos, de 15 anos por Reprodução
Isaac Santos, de 10 por Reprodução
Avó materna Solange Pereira Cavalcante, de 59 anos por Reprodução
João Murilo Santos, de 3 por Reprodução
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Seis pessoas morreram após colisão entre carro e carreta em rodovia de Minas Gerais por auto-upload

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que a família estava bateu de frente com uma carreta. O impacto foi considerado violento, e todos os ocupantes morreram no local, presos às ferragens.

O motorista do caminhão, que transportava mercadorias e havia saído de Lauro de Freitas com destino a Imbituba, não ficou ferido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram os óbitos.

A BR-251 é apontada como uma das rodovias mais perigosas da região. De acordo com a PRF, centenas de acidentes já foram registrados no trecho nos últimos anos.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras, e as causas do acidente ainda serão investigadas.

Tags:

Acidente

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