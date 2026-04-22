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Mulher de 32 anos descobre tumor cerebral raro e fica cega após sintomas tratados como estresse

Sintomas comuns mascararam câncer cerebral agressivo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:47

Libby Woolaston
Libby Woolaston Crédito: Acervo Pessoal

Uma mulher de 32 anos descobriu que convivia com um câncer cerebral raro e altamente agressivo depois de passar meses lidando com sintomas inicialmente atribuídos a fatores como estresse, alterações hormonais e a rotina familiar.

O caso de Libby Woolaston, moradora de Wolverhampton, na Inglaterra, foi divulgado pelo instituto Brain Tumour Research e repercutido pela imprensa britânica na terça-feira (21).

Mulher de 32 anos foi diagnosticada com câncer raro

Sintomas de Libby inicialmente foram tratados como estresse por Acervo Pessoal
Libby Woolaston foi diagnosticada com câncer por Acervo Pessoal
Libby Woolaston e os 3 filhos por Acervo Pessoal
Libby Woolaston por Acervo Pessoal
Libby Woolaston por Acervo Pessoal
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Sintomas de Libby inicialmente foram tratados como estresse por Acervo Pessoal

Os primeiros sinais surgiram em meados de 2024, quando ela passou a sentir dores de cabeça constantes. Mesmo procurando atendimento médico diversas vezes, recebeu explicações consideradas comuns, como estresse, menopausa precoce, desequilíbrios hormonais e até depressão. Em uma das consultas, chegou a ouvir de um profissional: “Você não acha que são seus filhos causando dor de cabeça“.

Apesar da persistência do quadro, inicialmente não houve investigação mais aprofundada. Com o passar dos meses, no entanto, os sintomas se intensificaram e novas alterações começaram a surgir, incluindo mudanças hormonais incomuns.

Mesmo após a identificação de um tumor, a suspeita inicial era de que se tratava de algo benigno. Na ocasião, Libby foi informada de que a lesão era “ligeiramente maior que o normal”, mas não representava motivo imediato de preocupação.

A situação mudou rapidamente quando o tumor passou a crescer de forma acelerada e começou a pressionar estruturas importantes do cérebro.

Exames indicaram que a massa aumentou de cerca de 0,6 polegada (aproximadamente 1,5 cm) para cerca de 2 polegadas (mais de 5 cm) em apenas um mês. Com a evolução do quadro, Libby perdeu a visão de um dos olhos após o tumor comprimir o nervo óptico. Diante do agravamento, ela foi encaminhada para avaliação mais detalhada.

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A confirmação do diagnóstico veio somente após uma cirurgia de aproximadamente quatro horas para retirada do tumor. O procedimento revelou a presença de um tumor rabdoide teratoide atípico (AT/RT), um tipo extremamente raro e agressivo de câncer cerebral, normalmente diagnosticado em crianças pequenas e que se desenvolve no sistema nervoso central — cérebro ou medula espinhal.

De acordo com o Brain Tumour Research, esse tumor é classificado como grau 4, o nível mais elevado de agressividade, com crescimento rápido - característica que ajuda a explicar a evolução acelerada observada no caso.

Após a cirurgia, Libby iniciou tratamento com quimioterapia e passou por cerca de 30 sessões de radioterapia. Meses depois, exames realizados em fevereiro de 2026 indicaram ausência de sinais da doença, embora ela ainda esteja em recuperação e conviva com sequelas, como a perda parcial da visão.

O caso chama atenção para a dificuldade de identificar tumores cerebrais raros nas fases iniciais, já que os sintomas costumam ser inespecíficos e frequentemente confundidos com condições comuns, como estresse ou alterações hormonais. A insistência da paciente em buscar respostas para os sinais persistentes foi decisiva para o diagnóstico de uma doença altamente agressiva.

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