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Nódulo incolor, inchaço e sensação de peso podem indicar câncer no testículo; saiba mais sinais

Diagnóstico precoce evita sequelas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 14:18

Câncer no testículo
Câncer no testículo Crédito: Reprodução

Um caroço endurecido, geralmente sem dor, aumento de volume, sensação de peso na bolsa escrotal e mudanças na textura dos testículos estão entre os sinais que podem indicar câncer de testículo. Embora represente cerca de 5% dos tumores urológicos e tenha altas chances de tratamento bem-sucedido, a doença pode evoluir rapidamente e provocar sequelas permanentes ou até levar à morte se não for identificada a tempo. Durante o Abril Lilás, mês dedicado à conscientização sobre esse tipo de tumor, especialistas reforçam a importância da prevenção, especialmente entre homens jovens de 15 a 40 anos. “É um momento para conscientizar os jovens sobre a importância da prevenção”, explica o oncologista André Bacellar, da Oncoclínicas.

Diferentemente de outros tipos de câncer, o tumor testicular não conta com exame específico de rastreamento. Por isso, o autoexame mensal é apontado como a principal estratégia de detecção precoce. “O autoexame mensal é a principal forma de prevenção, é simples e deve ser feita após o banho quente, permitindo identificar alterações precoces nos testículos”, orienta André Bacellar.

Segundo a oncologista Carolina Rocha, quando identificado no início, o câncer testicular apresenta elevadas taxas de cura. “O tumor testicular se desenvolve muito rapidamente, mas quando ele é detectado cedo e tratado adequadamente, a possibilidade de cura pode ser superior a 95%. Por isso, ao notar qualquer alteração de textura ou nódulo no local, o indivíduo deve buscar ajuda médica imediatamente para uma investigação”, esclarece.

O alerta para o câncer de próstata

Apesar de ser mais comum após os 60 anos, o câncer de próstata também pode afetar homens mais jovens (Imagem: insta_photos | Shutterstock) por Imagem: insta_photos | Shutterstock
O cuidado com a alimentação também ajuda na prevenção do câncer de próstata (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Hábitos simples ajudam na prevenção e na identificação precoce do câncer de próstata (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock) por Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock
A semente de abóbora pode ajudar a reduzir sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Tratamento depende do estágio, grau e tipo da doença (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock
Superar os tabus sobre a saúde da próstata é fundamental para a prevenção de doenças (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock) por Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock
O câncer de próstata é uma doença que merece atenção (Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock) por Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock
Células de câncer de próstata por Shutterstock
Campanha de novembro azul também se estende ao universo pets para conscientizar os tutores sobre as doenças de próstata (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
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Apesar de ser mais comum após os 60 anos, o câncer de próstata também pode afetar homens mais jovens (Imagem: insta_photos | Shutterstock) por Imagem: insta_photos | Shutterstock

A especialista também destaca que a prevenção deve incluir consultas periódicas com o urologista, especialmente em casos de maior risco. “Nos casos dos pacientes com histórico familiar de câncer urológico, o médico vai definir a periodicidade das consultas para um monitoramento mais efetivo”, acrescenta Carolina Rocha.

Entre os fatores associados ao desenvolvimento da doença estão histórico familiar (pai ou irmão com diagnóstico), predisposição genética, idade entre 20 e 40 anos, presença de testículo não descido ao nascer (criptorquidia), infecção por HIV e raça, já que homens brancos apresentam risco de cinco a dez vezes maior.

Dados do Ministério da Saúde indicam que, entre 2015 e 2024, foram realizadas 47.928 orquiectomias no Brasil - cirurgia para retirada de um ou ambos os testículos - o que representa média anual de aproximadamente 4,8 mil procedimentos.

De acordo com Carolina Rocha, identificar o tumor precocemente pode reduzir impactos duradouros na qualidade de vida. “Além de permitir um tratamento menos invasivo, o diagnóstico em estágio inicial pode evitar sequelas que impactam a vida do paciente, como uma infertilidade que pode ser temporária ou irreversível”, afirma.

O câncer se desenvolve nos testículos, responsáveis pela produção de espermatozoides e testosterona, e pode comprometer a função hormonal e reprodutiva. “Tanto o tumor como o seu tratamento podem causar alterações hormonais que comprometem a produção de espermatozoides, deixando o paciente infértil”, explica André Bacellar. “Nos casos em que a neoplasia atinge os dois testículos e o tratamento indicado é a remoção cirúrgica de ambos, é importante que a equipe médica avalie junto com o paciente, caso ele queira ter filhos no futuro, a possibilidade do congelamento de sêmen para preservação da sua fertilidade”, acrescenta o médico.

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