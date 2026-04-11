'Eu chamo de milagre': menino de 8 anos descobre câncer raro após queda durante brincadeira

Elaine Sanoli
Publicado em 11 de abril de 2026 às 16:22
Após cair durante uma brincadeira de bola com amigos, um menino de apenas 8 anos descobriu um câncer raro. O caso ocorreu na cidade de Teresina, capital do Piauí. Os pais do garoto relembraram, no último domingo (5), um ano do acidente que mudou a vida da família.
O acidente ocorreu em abril do ano passado, segundo informações da mãe, Lízia Rachel Ferreira, ao portal g1. Ela contou que o filho, Felipe Ferreira, estava brincando com amigos em uma quadra de vôlei quando, entre uma escorregada e outra, acabou batendo o pescoço na rede e caindo. Com a queda, o menino bateu o lado direito da cabeça no chão.
Ele foi levado imediatamente a uma unidade de saúde, mas não foram identificados sinais de sequelas alarmantes. No entanto, no dia seguinte, o quadro mudou: o garoto passou a ter dificuldade para mastigar. Lízia levou o filho para novo atendimento médico, desta vez com um otorrinolaringologista, que identificou uma fratura craniana por onde havia saída de sangue.
Após submeter Felipe a uma tomografia, o médico constatou a fratura e encontrou um tumor cerebral. O menino foi diagnosticado com glioma de alto grau, mas com células menos agressivas. “Nessa hora, eu me desliguei do mundo, parecia que estava flutuando”, revelou a mãe.
A cirurgia para remoção do tumor teve custo de R$ 200 mil, valor que a família conseguiu reunir com a ajuda de amigos da igreja e de outras pessoas. Ele foi operado no Hospital Santa Catarina – Paulista para retirada do tumor e agora segue em tratamento oncológico. No caso de Felipe, não foi necessária quimioterapia.
“O que todo mundo chamou de raro, eu chamo de milagre. O Felipe foi colocado em muitas orações, e havia pessoas rezando por ele até de madrugada. Deus me preparou para aguentar tudo isso, desde a Quaresma, e eu confio Nele”, afirmou Lízia.