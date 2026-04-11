Hamburgueria oferece salário melhor para mulher que trabalhar de decote e calça justa

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Maysa Polcri
Publicado em 11 de abril de 2026 às 16:50
Em mensagem enviadaa para uma adolescente de 17 anos que buscava uma vaga de emprego, uma hamburgueria em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, disse que pagaria melhor se a jovem trabalhasse de decote e calça justa. Um funcionário da empresa informou que existem duas "modalidades" de contratação.
No primeiro caso, a ajudante na lanchonete receberia R$ 1,3 mil para trabalhar quatro vezes na semana. Na outra, a empresa afirma que paga salário de R$ 1,7 mil se a funcionária trabalhar de decote e calça justa. "Com o tempo vimos que a mulher com o decote mais mostrando e calça legging marcando chama mais cliente", afirma o funcionário, em mensagem enviada à adolescente.
A jovem contou à EPTV que o contratante chegou a pedir fotos dela logo após enviar a mensagem. "Ele falou que iria pagar um valor a mais se fosse com roupas curtas. Eles pediram foto do meu corpo e eu fiquei muito em choque com isso tudo. É muito triste ver isso acontecendo com a gente", relatou.
A família da adolescente procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual, segundo informações do g1. O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou ao portal que vai investigar a conduta da empresa.
A vaga, anunciada inicialmente em grupos de WhatsApp, era para atuar como freelancer em um bar na Avenida do Café, na zona Oeste de Ribeirão Preto.