BRASIL

Hamburgueria oferece salário melhor para mulher que trabalhar de decote e calça justa

Ministério Público do Trabalho afirma que vai investigar a conduta da empresa

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 16:50

Caso foi denunciado à Polícia Civil Crédito: Reprodução

Em mensagem enviadaa para uma adolescente de 17 anos que buscava uma vaga de emprego, uma hamburgueria em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, disse que pagaria melhor se a jovem trabalhasse de decote e calça justa. Um funcionário da empresa informou que existem duas "modalidades" de contratação.

No primeiro caso, a ajudante na lanchonete receberia R$ 1,3 mil para trabalhar quatro vezes na semana. Na outra, a empresa afirma que paga salário de R$ 1,7 mil se a funcionária trabalhar de decote e calça justa. "Com o tempo vimos que a mulher com o decote mais mostrando e calça legging marcando chama mais cliente", afirma o funcionário, em mensagem enviada à adolescente.

A jovem contou à EPTV que o contratante chegou a pedir fotos dela logo após enviar a mensagem. "Ele falou que iria pagar um valor a mais se fosse com roupas curtas. Eles pediram foto do meu corpo e eu fiquei muito em choque com isso tudo. É muito triste ver isso acontecendo com a gente", relatou.



Caso foi denunciado à Polícia Civil Crédito: Reprodução

A família da adolescente procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual, segundo informações do g1. O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou ao portal que vai investigar a conduta da empresa.

