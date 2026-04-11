LUTO

Ex-integrante do grupo Molejo morre aos 60 anos

Willian Augusto Freire de Araújo teve a morte confirmada em publicação feita no perfil oficial do molejo

Metrópoles

Publicado em 11 de abril de 2026 às 18:28

Primeira formação do Molejo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O músico Willian Augusto Freire de Araújo, ex-integrante do Molejo, morreu aos 60 anos, nesta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pelo perfil oficial da banda, que compartilhou uma homenagem ao artista e relembrou sua passagem pelo grupo.