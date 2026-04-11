Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-integrante do grupo Molejo morre aos 60 anos

Willian Augusto Freire de Araújo teve a morte confirmada em publicação feita no perfil oficial do molejo

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de abril de 2026 às 18:28

Primeira formação do Molejo
Primeira formação do Molejo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O músico Willian Augusto Freire de Araújo, ex-integrante do Molejo, morreu aos 60 anos, nesta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pelo perfil oficial da banda, que compartilhou uma homenagem ao artista e relembrou sua passagem pelo grupo.

“Com profunda tristeza, nos despedimos de nosso querido amigo e irmão, Willian Araújo. Nossas condolências à sua família neste momento difícil”, escreveu o perfil do Molejo nas redes sociais.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - Guarda que matou entregador com tiro 'por acidente' já respondeu por tentativa de homicídio

Guarda que matou entregador com tiro 'por acidente' já respondeu por tentativa de homicídio
Imagem - Delegado da PF é detido após tentar furtar pote de conserva em mercado

Delegado da PF é detido após tentar furtar pote de conserva em mercado
Imagem - Menina de 11 anos morre após ficar com a cabeça presa em janela de banheiro dentro de casa

Menina de 11 anos morre após ficar com a cabeça presa em janela de banheiro dentro de casa