Ex-integrante do grupo Molejo morre aos 60 anos

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Metrópoles
Publicado em 11 de abril de 2026 às 18:28
O músico Willian Augusto Freire de Araújo, ex-integrante do Molejo, morreu aos 60 anos, nesta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pelo perfil oficial da banda, que compartilhou uma homenagem ao artista e relembrou sua passagem pelo grupo.
“Com profunda tristeza, nos despedimos de nosso querido amigo e irmão, Willian Araújo. Nossas condolências à sua família neste momento difícil”, escreveu o perfil do Molejo nas redes sociais.