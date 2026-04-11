ECONOMIA

Mais de 160 mil estudantes com dívidas no Fies podem entrar em pacote contra endividamento

MEC aponta que dívidas no país chegam a R$ 1,8 bilhão

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 19:21

Fies Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na sexta-feira (10) que deverá incluir no pacote contra o endividamento os estudantes que estão em atraso com os pagamentos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). A forma como isso ocorreria não foi detalhada.

“Está aumentando o endividamento dos meninos do FIES. E nós vamos ter que colocar eles também na nossa negociação de endividamento. A gente não pode tirar o sonho de um jovem que está devendo o seu curso universitário”, disse o presidente durante evento em São Paulo.

Dados do Ministério da Educação (MEC), de outubro de 2025, mostram que 160 mil estudantes estão com parcelas em atraso no FIES, o que representa R$ 1,8 bilhão em saldo devedor.

Um novo programa que ainda será lançado pelo governo federal prevê que os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sejam liberados para o pagamento de dívidas de trabalhadores. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou, em entrevista ao jornal O Globo, que o projeto está em estudo e pode ser lançado pelo governo nos próximos dias.