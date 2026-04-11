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Entenda a briga que terminou com passageiro morto após abrir a porta do carro para vomitar

Homem fugiu do local após o crime, mas foi preso em flagrante

  • C
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2026 às 20:05

Câmera flagrou parte da confusão
Câmera flagrou parte da confusão Crédito: Reprodução

Uma discussão entre motorista e passageiros terminou com a morte do jovem Jonatas Francisco Leite Lima, de 26 anos, nesta sexta-feira (10). A briga começou após o rapaz abrir uma das portas do veículo para vomitar.

Antes do crime, Jonatas e um amigo estavam em um bar acompanhando o jogo do Corinthians contra o Platense, válido pela fase de grupos da Libertadores. Depois da partida, solicitaram uma corrida por aplicativo e embarcaram em um carro modelo BYD branco. Durante o trajeto, Jonatas passou mal e abriu a porta do veículo duas vezes para vomitar.

A atitude irritou o condutor, que expulsou Jonatas e o amigo do carro, de acordo com informações do portal Metrópoles. Fora do veículo, a discussão continuou.

Motorista matou passageiro após confusão

Jonatas tinha 26 anos por Reprodução
Carlos Augusto e Jonatas por Reprodução
Motorista expulsou passageiros quando Jonatas passou mal por Reprodução
Briga recomeçou quando amigo de Jonatas teria batido porta forte por Reprodução
Câmera flagrou parte da confusão por Reprodução
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Jonatas tinha 26 anos por Reprodução

O amigo da vítima e o motorista chegaram às vias de fato. Em um vídeo, o condutor é flagrado desferindo um soco no rapaz, que cai no chão desacordado. Em seguida, a briga se volta para Jonatas, que foi atingido por golpes de canivete desferidos pelo motorista. O homem fugiu do local após o crime, mas foi preso em flagrante.

Ele afirmou às autoridades policiais que agiu em legítima defesa e que a arma usada seria da própria vítima, alegando ter retirado o objeto das mãos de Jonatas.

Em nota, a Uber informou que prestará apoio à família da vítima. “A conta foi desativada e a Uber está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações, nos termos da lei”, afirmou a empresa sobre o condutor. O caso está sob investigação.

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