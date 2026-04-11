CRIME

Entenda a briga que terminou com passageiro morto após abrir a porta do carro para vomitar

Homem fugiu do local após o crime, mas foi preso em flagrante

C Carol Neves

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2026 às 20:05

Câmera flagrou parte da confusão Crédito: Reprodução

Uma discussão entre motorista e passageiros terminou com a morte do jovem Jonatas Francisco Leite Lima, de 26 anos, nesta sexta-feira (10). A briga começou após o rapaz abrir uma das portas do veículo para vomitar.

Antes do crime, Jonatas e um amigo estavam em um bar acompanhando o jogo do Corinthians contra o Platense, válido pela fase de grupos da Libertadores. Depois da partida, solicitaram uma corrida por aplicativo e embarcaram em um carro modelo BYD branco. Durante o trajeto, Jonatas passou mal e abriu a porta do veículo duas vezes para vomitar.

A atitude irritou o condutor, que expulsou Jonatas e o amigo do carro, de acordo com informações do portal Metrópoles. Fora do veículo, a discussão continuou.

Motorista matou passageiro após confusão 1 de 5

O amigo da vítima e o motorista chegaram às vias de fato. Em um vídeo, o condutor é flagrado desferindo um soco no rapaz, que cai no chão desacordado. Em seguida, a briga se volta para Jonatas, que foi atingido por golpes de canivete desferidos pelo motorista. O homem fugiu do local após o crime, mas foi preso em flagrante.

Ele afirmou às autoridades policiais que agiu em legítima defesa e que a arma usada seria da própria vítima, alegando ter retirado o objeto das mãos de Jonatas.